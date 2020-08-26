林卓廷及許智峯涉7.6光復屯門、721事件被捕　警方交代案情

警方今日（26日）早上就去年「7.6光復屯門公園」及「721事件」至少拘捕16名人士，民主黨立法會議員林卓廷及許智峯雙雙被捕，當中林卓廷涉嫌參與去年「7.21事件」暴動，被捕人士現正被扣留調查。警方今午3時30分會於新界北總區總部召開記者會，交代案情。

7.6光復屯門公園後 示威者包圍男子強行刪手機相

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情指，第一宗案件關於去年7月6日的「光復屯門公園」。他指當日下午公眾遊行完結後，有示威者仍在杯渡路屯門警署聚集。直至晚上9時許，示威者包圍一名男子，指他之前指攝了示威者容貌，包括71立法會事件，示威者於是強逼他交出手機及刪除片段。其後有人聲稱為了調協事件而介入，並要求受害人刪除相片，稱不要讓警察追究原良，最後有人打開傘陣，強行搶走手機及刪除資料。

警方經深入調查，今日拘捕3男1女，年齡介乎27至43歲，當中包括林卓廷、許智峯、一名姓曾男廚師及一名姓鍾女社工。3名男子涉嫌企圖妨礙司法公正，許智峯及鍾女另涉不誠實取用電腦及刑事毀壞，曾男另涉與其他不知名人士非法集結。警方強烈譴責有人公然欺凌、企圖妨礙司法公正，有可能令警方無法繼續調查犯罪行為。

警方指，去年7月6日晚上約8時30分，一批示威者於屯門警署外聚集，其間多人包圍一名男子，指其以手機拍攝示威者，有人取去該名男子手機，並刪去手機內的資料。新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日（26日）分別於沙田、西區、天水圍及屯門拘捕3男及1女，年約介乎27至43歲，當中包括林卓廷及許智峯，涉嫌「意圖妨礙司法公正」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」。另外，有關「721事件」，警方共拘13名男子，年齡介乎26至48歲，而林卓廷涉及參與721暴動。