白衣漢超巿偷500元豬肉、螺肉斷正　多次揮拳、起飛腳襲擊職員

昨日（27日）晚上社交平台流傳一段片長約9分鐘的「將軍澳超巿捉賊記」，片段一名身穿白衣的中年漢疑偷超級市場凍肉被發現，竟老羞成怒，從後推開女職員，又多次揮拳、起飛腳攻擊男職員。最後兩名男職員合力將其制服，白衣漢仍不斷反抗，企圖以擲蕃薯、咬手臂方法掙脫。 超巿職員今早證實，事件發生於今年5月中旬，白衣漢偷了一些豬肉及螺肉，總值約500多元，惟當日職員已報警求助，警員到場後將白衣漢拘捕，並向職員落口供，事件已告一段落。

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多次衝前揮拳、起飛腳攻擊職員

將軍澳廣場地下一間超級市場，一名身穿白衣的中年漢疑偷凍肉斷正，身穿藍衫的超市男職員即在出口位置把守，阻止男子離開，女職員則報警求助。白衣漢聽畢突然發難，叫道：「講乜Ｘ嘢報警啊？」，隨即從後撞開女職員，藍衫職員馬上制止及與白衣漢糾纏。其後白衣漢再次企圖離開現場，並多次衝前揮拳、起飛腳攻擊藍衫職員，同時以粗口辱罵職員。

疑似拍片的女街坊表示：「佢（白衣漢）買嘢唔俾錢啊，仲要唔俾人地報警，打人哋。呢個男仔（藍衫職員）忍佢，唔還手，只係截住佢唔俾佢走，因為等緊差人嚟。」

兩名職員合力制服 白衣漢擲番薯、咬手臂掙扎

藍衫職員與白衣漢糾纏期間，超市另一名長髮男職員到場，出手將白衣漢的右手屈後，二人合力將白衣漢壓在一堆番薯前，長髮職員續指：「你打我同事喎。」場面此時受到控制。惟白衣漢仍不斷掙扎，手執番薯擲向職員，更張口咬藍衫職員手臂。白衣漢表示：「（手臀）真係斷啦，真係痛啊。」，並多番央求二人鬆手。約4分鐘後，白衣漢情緒平靜下來，承諾不會再攻擊，兩名職員才放手。白衣漢其後稱：「我同佢講咗話畀返錢佢囉！」藍衫職員答：「你同阿sir講啦。」

白衣漢偷豬肉及螺肉 總價500多元

超巿職員今日回覆指，事件發生於今年5月中旬下午5時許發生，當日已報警求助，警員到場後將白衣漢拘捕，並向職員落口供，事件已告一段落。職員憶述，當時男子以環保袋裝載一堆貨品，部分貨品有付款，惟職員懷疑他順手牽羊偷取了一些豬肉及螺肉，總價約500多元，所以在出口阻止他離開及報警處理。