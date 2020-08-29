石排灣邨遊樂場疑現欺凌案　校服女生掌摑另1人　8男女圍觀起哄

近月青少年欺凌事件頻仍，前日（27日）香港仔又傳出同類事件！網上瘋傳一段短片，可見一班青年男女在石排灣邨一遊樂場聚集，其中1名身穿校服的女生，當眾掌摑另1人；在場8名圍觀男女不但未有阻止，反而歡呼及起哄。 片段引起網民撻伐，區議員陳洐沖事後到場了解，但被質疑沒有即時報警。他其後安撫網民，指當時考慮到「報咗警其實係將呢班小朋友推去一個更加返唔到轉頭嘅位置」，認為通知學校處理比較適合。《香港01》正向警方查詢事件。

相關片段長約45秒，前日下午4時許，被上傳至Facebook群組「石排灣街坊吹水會」，據悉位置為石排灣邨碧蔚樓遊樂場。片中未有拍到受害人樣貌，未能確定男女，但可見1名身穿校服的女生，出手向其掌摑，並發出「啪」一聲響亮聲。站於該女生身後的3名少女，一度退後，未有阻止；而坐於附近地上的另外5名少年，更即時起哄及發出歡呼聲。

影片上載至facebook後，片主表示已立即通知南區區議員（石漁選區）陳衍冲到場了解。陳衍冲回覆指，到場後已提醒涉事人士「已經有人影左，唔好再犯。同埋唔好聚集啦。」此舉即遭網民質疑為何不即時報警，間接令欺凌者逍遙法外。

陳衍冲其後安撫網民，表示「我哋係咪應該都要諗下報咗警之後到底會有啲乜嘢可能呢？有冇諗過報咗警其實係將呢班小朋友推去一個更加返唔到轉頭嘅位置？有冇考慮過佢哋冇得返轉頭，反而會更加變本加厲作出報復？會將受害者放喺個更加危險嘅位置？又或者可能就係一句報警就影響咗嗰班小朋友一生，甚至乎佢哋嘅家庭？」他認為，教育才是最好的方法，故已跟相關學校聯繫，「同一件事我相信唔係得一個處理方法。」