涉非法走私貓狗　屯門寵物酒店負責人被捕　漁護愛協人員到場

過去一星期，接連發生海上走私12隻活狗案及兩宗戴有貓狗的寵物籠擱淺事件，導致15隻貓狗死亡。警方懷疑案件有關連，經深入調查後，於昨（28日）晚上聯同海關及愛護動物協會人員，掩至屯門興富街一間寵物酒店，拘捕一名女負責人及帶走50多隻貓狗。 今（29日）早上9時許，再有多名警員及漁護署職員到涉事寵物酒店調查，大門外貼有「暫停開放一天」的告示。涉事寵物酒店於Facebook澄清指，該酒店絕無參與任何走私寵物活動，酒店只提供寵物住宿及其他合法服務，酒店將保留法律權利，追究不實誹謗。惟記者翻查資料，該寵物酒店疑曾提供寵物移民服務。

今日（29日）凌晨時份，《香港01》記者前往屯門興富街的寵物酒店現場視察，當時仍然有警員在內調查。該間寵物酒店，位於佔地逾萬呎的「寶麗園」內，除酒店之外，另一間負責救援流浪貓的組織「手牽爪基金會」，同樣位於該處。

今早記者再到現場，警察仍未離開，其後更有探員入內調查，漁護署亦有3輛車在場。接近10時，愛協派遣的3輛車駛到現場。據了解，人員或將寵物酒店內的動物帶走。

涉事寵物酒店澄清 ：絕無參與任何走私寵物活動

涉事寵物酒店今早於Facebook 緊急澄清指，該酒店絕無參與任何走私寵物活動，酒店只提供寵物住宿及其他合法服務，酒店將保留法律權利，追究不實誹謗。

涉事寵物酒店疑曾經營寵物移民服務13年

《香港01》記者發現，該寵物酒店網頁內有「寵物移民」的頁面，惟頁面沒有詳細內容，進一步翻查網頁頁庫存檔，發現該酒店至2018年12月曾經營「Pet-Cargo」的寵物移民服務。酒店聲稱已經營寵物移民服務13年，可為寵物主人「一手包辦」寵物移民、出境等手續，並選用最快捷及合乎當地法規的方法。記者欲致電寵物酒店提供的聯絡電話了解事件，惟2個電話均「未有用戶登記」無法聯絡該酒店，未能就事件向酒店求證。

今日（29日）凌晨，有警員仍在涉案寵物酒店調查。（何偉鴻攝）

手牽爪基金會：與酒店非合作關係 不知內情

寵物酒店旁邊有一間「手牽爪基金會」，基金會負責人陳小姐表示，從新聞得悉有關寵物酒店捲入走私貓狗案，並被帶走大批貓狗，遂連夜趕回了解，幸其置放於上址的貓隻，均安然無恙。她指，昨午曾有警方及愛協人員到場了解，但當時亦未有帶走任何貓狗。

陳小姐強調，與該酒店並非合作關係，只是對方免費借出場地，予其組織放置貓隻，平日雙方不會干涉大家運作，故不清楚案件內情，亦不知道該酒店有否被帶走任何貓狗。其組織在上址營運約1年，所救援的貓隻亦預備供人領養，她語帶擔憂稱：「呢件事之後其實我哋都唔知可唔可以再留低喺度！」

外國貓狗運返內地被走私客拋落海



上周五（21日），水警及海關採取聯合反走私行動追捕兩艘快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將寵物箱拋落大海逃亡，其中一艘走私快艇逃返內地。人員在長洲對開截獲一艘走私快艇，在船上發現 4個膠籠內藏12隻狗，全部狗隻均有晶片註冊，是有人飼養的犬隻。

至本周三及本周四（26至27日），在赤柱及南丫島亦相繼發現藏有共15隻貓狗屍體膠籠擱淺，警方懷疑三案有關連，遂合併調查。據了解，那些貓狗來自外國，調查人員相信有居住外國的中國公民近期返回內地生活，欲安排愛犬愛貓返內地團聚，但外國運送動物入境中國的手續繁複亦不容易獲批，有人求助寵物移民公司，詎料有人將動物運來香港後，竟以「大飛」走私方法偷運到內地。消息指，部分居於外國寵物主人已主動聯絡本港執法機構了解事件，他們聲稱循正途手續付運貓狗出國返內地，不知道會被人用走私方法偷運。