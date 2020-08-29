上水追思牆附近爆衝突　傷者血流披面送院

今（29日）晚上10時許，警方接獲報案，指上水智昌路3號對開發生襲擊案，一班人包圍兩名男子，曾出拳及以硬物施襲。警方到場調查，發現兩名受傷男子，他們頭及臉受傷，由救護車送往北區醫院治理。案件列作襲擊致造成身體傷害處，暫時無人被捕。據悉，上址北區大會堂附近位置之前曾有一個悼念陳彥霖及周梓樂的花壇，但已經被人清拆，近日有人再次重建花壇，今晚有人在花壇附近獻花，期間出現數名中年人士，當中有人手持玻璃樽、斧頭、行山仗等物件上前「清場」。期間兩名青年上前勸阻時，遭該批中年人士用襲擊，一名長頭髮男子遇襲被打至頭破血流。

北區區議會主席羅庭德則在社交網站Facebook發文，指接獲街坊求助，有三人被圍毆，他到場時警方及救護員已到場，並指有三名傷者被送院。他上傳的照片可見，一名男傷者血流披面坐在地上，事發現場地上留有碎裂的玻璃樽。

網上流傳事發片段，片段長約22秒。當時有兩名身穿白衣的人士已跌坐地上，其中一名男子受傷流血。此時，旁邊仍有兩批人在推撞，一名金髮男子與一名黑衣女子拉扯推撞，有人呼叫「唔好走」、「阿叔」。其後金髮男欲上前查看受傷男子時，黑衣女與其男同黨折返，男同黨向金髮男「起飛腳」，黑衣女再推金髮男向鐵閘，發出「嘭」一聲巨響，男同黨再至少兩次拳打金髮男面部。之後施襲男女與同伴離開，並高叫「唔好再跟住來啊！」。