警新界南打撃非法改裝及超速車輛　拘7名男子

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，一連兩日（29日至30日）於新界南總區展開代號「飛盾」的打擊非法改裝及超速駕駛行動，行動中共拘捕7名年齡介乎23至47歲本地男子。

昨日（29日）凌晨，警員發現8輛私家車及一輛電單車於大埔公路高速行駛，涉嫌超速駕駛，警員及後於大埔道近六合村將車輛截停，其中3名司機停車後企圖棄車逃去，事後被警方尋回並帶返現場調查，其中一名27歲本地男司機因涉及欠交交通罰款被通緝被捕，而該9輛車輛同時懷疑非法改裝，警方稍後會用傳票向涉案司機作出檢控。同日凌晨，警方亦於葵涌貨櫃碼頭南路一帶發現2輛私家車懷疑非法改裝。

今日（30）凌晨，警員於荃灣路設置偵速路障，並發現4輛私家車高速行駛，其後車輛被截停，4名男司機涉嫌危險駕駛被拘捕。另外，警員於同一地點截停一輛私家車後懷疑司機酒後駕駛，要求其提供呼氣樣本進行測試，但該男司機拒絕合作，警員遂將其被拘捕。另外，一名男司機被截停後向警員出示一張失效駕駛執照，經調查後確認該名男子正被停牌，男司機其後以使用虛假文書被捕。行動中截查的六輛車同時懷疑涉非法改裝。

七名被捕男司機已獲准保釋候查，須於十月中旬向警方報到。所有非法改裝車輛均涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。