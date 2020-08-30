831一周年．直播｜新世紀廣場數十人高叫口號　防暴警截查多人

明天為831太子站衝突事件一周年，有網民發起「毋忘831太子站一周年」活動，號召今午（30日）於旺角朗豪坊及新世紀廣場聚集。下午近3時，新世紀廣場有數十人在各樓層聚集及高叫口號，大批防暴警員進入商場驅散及拉起封鎖線，期間截查多名現場人士。 【16:10】朗豪坊﹕有網民號召下午4時在朗豪坊聚集，商場外有大批警員戒備。 【16:10】新世紀廣場﹕警方進駐商場後，仍有人高叫口號，現場所見，防暴警在不同樓層共截查十多人。

下午4時，朗豪坊外有大批警員戒備。（余睿菁攝）

【15:58】新世紀廣場：立場新聞記者陳朗昇一度與警員發生爭執，他表示自己被警員推撞後，反被對方指責，其後有警員協助調停。

【15:45】新世紀廣場：警方要求部份記者出示記者證，其後放行他們；警方於商場位置拉起橙色封鎖線。

【15:36】警方於社交媒體表示，新世紀廣場內有人羣集結及叫囂，集結人士有機會干犯《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的相關罪行，警方已經進入商場執法，要求集結人羣立即停止聚集，否則會進行票控或拘捕行動。警方呼籲集結羣眾停止集結及立即離開，市民亦不應參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

【15:29】新世紀廣場：至少30名防暴警進入商場位置，有警員呼籲在場市民離開，部份商戶落閘。

【15:14】新世紀廣場：數十人於商場各樓層高叫口號，有人播放反修例歌曲《願榮光歸香港》 ，有人於地面擺放多張文宣，包括「指鹿為馬」等紙張 。

【14:57】新世紀廣場：親建制人士石房有出現於新世紀廣場中庭位置，以手機拍攝在場記者，高叫「你睇下你地有幾多假記者」﹑「唔好再搞亂香港」﹑「光咩復香港啊？」，其後進入旺角東站離開，而旺角東站外的警員未有所動作。

【14:40】朗豪坊有人舉起蘋果日報表態；新世紀廣場有十數人高叫口號，有人舉起「毋忘831」標語。

【14:30】新世紀廣場外有多部警車在場戒備，有警員一度進入商場內巡視後離開；另外，旺角地鐵站有警員截查市民。

【14:05】朗豪坊：門外約有10名警員在場戒備，市民可如常進出商場及地鐵站位置，商店正常營業，現場暫時平靜。

【14:00】警方於社交媒體表示，留意到有網民呼籲今日到旺角及尖沙咀一帶進行公眾聚集，警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方補充，絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。

↓↓8.31太子站衝突↓↓

+ 3 + 3 + 3

去年8月31日太子站發生嚴重衝突，警方於月台及車廂追捕示威者時使用武力，引起社會極大爭議；而當晚消防處公佈的傷者人數曾有變動，導致傳出當日有死者的說法，而相關說法遭警方﹑消防處﹑港鐵等人否認。