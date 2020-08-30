尖沙咀男報稱遭8賊闖酒店房打劫　失款兼頭傷　警查疑涉金錢糾紛

今（30日）下午4時許，警方接獲一名25歲姓徐男子報案，稱他在尖沙咀麼地道64號一酒店房間內，遭至少8人行劫，被劫走約4萬多元現金，劫匪之後逃去。男事主頭部受傷流血，拒絕送院治理。現場消息指，大批持盾牌的警員到場調查，搜捕賊人，惟未有發現。 案件其後交由油尖警區刑事調查隊第10隊接手調查。據悉，探員翻看酒店閉路電視片段，只見有3人出入房間，加上事主身上有酒氣，懷疑他報案內容有誤。警方經進一步調查，發現男事主疑與一名女子在房間內因金錢問題發生爭執，女子其後召來兩名男同黨，3人疑以硬物及手襲擊男事主。男事主其後按指示向3人電子轉帳約4萬元。案件列作襲擊致造成實際身體傷害處理，暫無人被捕。警方正追緝1女2男，他們年約30至40歲，案發時戴口罩。

大批警員在酒店調查案件。

警方經進一步調查後，得悉25歲姓徐事主在酒店房內懷疑因金錢問題與一名年約30至40歲女子爭執，其後2名年約30至40的男子出現，2男1女懷疑以硬物及手襲擊事主，事主頭部受傷，其後按疑犯指示透過電子方式向他們轉帳約4萬元，疑犯得手後逃去。事主遂向警方報案，但拒絕送院治理。

警員接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。據了解，事主身上有酒氣。