2男扑玻璃門竊元朗兩食肆　警截獲可疑車　1疑犯襲警被制服

元朗發生爆竊案。今日（31日）凌晨時份，2名賊男接連扑爆雅珊園商場地下1間西餐廳及1間糖水舖的玻璃大門，其中在西餐廳內，搬走整個收銀抽屜，然後駕乘私家車逃去。 警方其後在1公里外截獲涉案私家車，並搜獲毒品，其中1名疑犯一度反抗，並打傷2警，最終被制服拘捕，3人同須送院；其同黨則仍然在逃。

遇竊的西餐廳及糖水舖，位於元朗洪堤路8號雅珊園商場地下的相鄰舖位。凌晨3時許，2名男子接連扑爆2間店舖的玻璃大門，其中西餐廳被掠走約1,500元銀頭及現金。



據西餐廳東主莫先生提供的閉路電視片段可見，2名口罩賊人，分別身穿連帽上衣及戴鴨舌帽，其中1人先以硬物敲裂玻璃門，再起腳踢散玻璃入內，持電筒在收銀處搜掠，未幾同黨趕至，2人再大肆搜掠一番後，其中1人將整個抽屜搬走。



消息稱，2賊得手後，隨即登上1輛私家車逃去。警方事後在附近一帶兜截，未幾在1公里外洪志路迴旋處，截獲涉案私家車，並搜獲毒品。車上1名男子當場就擒，他一度反抗，更打傷2名警員，最終被合力制服，事後涉嫌「爆竊」、「襲警」及「販毒」被捕；疑犯亦報稱受傷，與2名受傷警員，同被送院治理，警方現正追查事件。

警方在洪志路迴旋處截獲涉案私家車，拘捕1名疑犯。（何偉鴻攝）

西餐廳職員在場清理玻璃碎。（何偉鴻攝）