直播｜旺角警民推撞　孕婦被箍頸拉跌　丈夫激動中椒齊送院

今日為太子站831事件一周年，晚上7時起，太子及旺角有逾百人聚集，多處有警員截停及搜查在場人士，其間多人舉起藍旗，亦曾舉紫旗警告口號可能違反國安法。 至晚上10時，警方推進至亞皆老街時，有網媒拍攝到當時的情況，有一批人在亞皆老街路中安全島與防暴警拉扯，其間一名孕婦及其丈夫夾在警民之間，前方有防暴警用手箍住孕婦的頸部，亦拉住其丈夫的手，將兩人扯向警方防線，並叫﹕「過嚟！」。孕婦的丈夫在旁攙扶她，後方亦有一批人嘗試阻止警方的舉動。之後，女子被向前拉跌在地下，在場人士尖叫﹕「有BB呀，有大肚婆呀！」。現場情況混亂，警員向人群使用胡椒噴劑，丈夫及多人中椒。孕婦抱腹倒地痛哭，狀甚痛苦，其丈夫情緒激動。夫婦二人由救護車送往廣華醫院。油尖旺區議員余德寶在Facebook指，孕婦接受初步檢後，胎兒仍有心跳，但要留院；而其丈夫涉嫌襲警被捕。 警方表示，當時拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑，其後發現該女子為孕婦，她感不適送院。警方對孕婦表示慰問。

↓↓↓旺角疑孕婦倒地 丈夫激動中椒↓↓↓

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【23:53】警方表示，晚上10時許，旺角一帶有示威者集結及叫囂，警方曾多次警告要求人羣散去，但部分人拒絕聽從，警方隨後作出驅散。當人員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助，並召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

警方非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

【23:37】警方在西洋菜南街截查多人，一名男子倒在地上，需要戴上氧氣罩。之後，再有另一名被截查人士倒地，有防暴警在旁為其搧風。

【22:38】大批警員在西洋菜南街近銀行中心警告現場人士散去，現場人士曾叫口號，之後後退向彌敦道方向。防暴警由旺角站步出，部分人經後巷離開。銀行中心外有約30人被截查。

【22:15】警方表示，入夜後，旺角及太子一帶均有人羣集結及叫囂。截至目前為止，至少12人涉嫌違法被捕，包括一名自稱記者的17歲男子。被捕人中有9人涉嫌非法集結，有3人分別涉嫌公眾地方內擾亂秩序行為、襲警及管有仿製槍械被捕。

【22:04】亞皆老街及西洋菜南街交界，警方衝前推進至亞皆老街，一名疑似孕婦的女子跌倒地上，其丈夫情緒激動，隨即有大批傳媒包圍了解，現場情況混亂，警員曾向人群使用胡椒噴劑，丈夫及多人中椒，其妻子抱腹倒地痛哭，其後一同由救護車送院。

【21:37】西洋菜南街一間樓上髮廊，有人向馬路上的警員舉起鏡子，防暴警舉起胡椒球槍指向髮廊內的人士。之後防暴警繼續沿西洋菜南街向油麻地方向前進，並舉起藍旗。

【21:29】警方在西洋菜南街及亞皆老街交界的馬路上戒備，並舉起藍旗，然後防暴警突然由亞皆老街及西洋菜南街交界衝前至奶路臣街，並再次舉起藍旗，並沿西洋菜南街向油麻地方向前進。一名黑衣女子在西洋菜南街被截查，她疑報稱不適，被送上救護車。

【21:21】警方表示，晚上8時許，旺角一帶有人羣集結及叫囂，有人一度走出西洋菜南街，並以多個雪糕筒堵塞馬路。警方在現場發出多次警告，並果斷採取驅散及拘捕行動。

【21:04】快富街有多人被截查。花園街公園一名男子疑醉酒與警發生爭執，警方其後舉起藍旗。

【20:57】通菜街有多名人士被索帶綁起雙手，由多名警員押解入旺角警署內，現場所見，有至少5人被帶入警署，他們在花園街被捕。另有防暴警在旺角道天橋上舉藍旗。

【20:48】西洋菜南街近旺角道，有人在路中心放雪糕筒，車輛未能通行。多名防暴警員登上旺角道天橋，有警員舉起胡椒噴劑指向在場人士要求散去。一名男子在扶手梯口被便衣警員按在地上。警方拉起封鎖線。多名防暴警在西洋菜南街近旺角道截查多名人士。

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【20:45】警方表示，自傍晚起，太子港鐵站近彌敦道一帶有人羣集結及叫囂。截至目前為止，至少5人分別涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》而被票控。

【20:41】太子道西往旺角警署方向通車，仍有多人在行人路上被截查；通菜街則未解封。西洋菜南街可見有大批傳媒及警方傳媒聯絡隊人員，現場不時有人叫口號。

【20:24】旺角警署對開西洋菜南街，有數名男女被警方截查，而西洋菜南街的後巷亦有人被截查，警方拉起多條封鎖線。在旺角警署後的通菜街，多名防暴警員在馬路上戒備，並在後巷截查多人。

【20:00】太子站﹕晚上8時，旺角警署太子道西近通菜街一帶不少人高舉五一手勢，部分走出行人路。而在東海大廈亦有多名警員戒備，並截查一名人士。警方高舉藍旗。

【19:53】太子站﹕警方在花旗銀行前一度高舉紫旗，警告在場人士叫的口號已違反國安法。警方之後在太子道西旺角警署對面的行人路舉藍旗。現場人士不斷起哄，亦有車輛不斷響安。有警員高舉強光電筒。警方其後截查至少2人。

【19:42】太子站﹕警方早前以人鏈封鎖彌敦道馬路，其後通車。

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【19:24】太子站﹕現場有數十人高叫口號，他們徐徐行經太子站外及獻花。而在旺角警署近彌敦道的行人路上，有多人被截查。

【19:06】太子站﹕花旗銀行外，有人疑與警方發生衝突，之後被拉入封鎖線。警方之後高舉藍旗，要求在場傳媒及在場人士離開，否則會作出票控。警方將封鎖線由花旗銀行擴大至太子站外。銀行內有一名男警員懷疑身體不適。

【19:00】警方表示，傍晚接近6時起，有人羣在太子彌敦道一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。

警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。警方呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免近距離聚集，減低病毒擴散的風險。

【18:52】太子站﹕警方多次開呼呼籲在場人士不要逗留，如交通燈轉綠便應過馬路，否則會以第599G章向在場人士票控。

【18:20】太子站﹕該名燒衣青年被便衣警要求走到較遠位置，並指「你燒埋佢啦」，批准青年繼續燒衣。

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【18:04】太子站﹕油尖旺區議員余德寶及林兆彬在太子站外擺放紙箱，收集市民的鮮花。早前一名手持白花、在太子站外高叫「香港人反抗」口號的黑衣男子，因口罩多次跌下而被警員要求戴好，其後他被多名警員帶入封鎖線，警方聲稱會以違反限聚令作票控。另外，一名青年在旺角警署近彌敦道的行人路燒衣，便衣上前勸退但未有阻止。

【17:25】太子站﹕警方在太子站外截查多名市民及檢查身份證，當中包括一名10歲男童，他其後被帶上警車帶走，暫未知被帶走原因。