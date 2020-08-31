831一周年．直播｜太子站外女子被帶入封鎖線內　警高舉藍旗

今日為太子站831事件一周年，網民呼籲進行悼念活動，加上正值農曆鬼節前夕，故舉辦「18區燒衣」活動，活動由晚上8時半開始。至於在太子站外，警方拉起封鎖線，阻止他人插上鮮花，附近亦有數十名警員戒備，截查途人及呼籲不要逗留。

【19:24】太子站﹕現場有數十人高叫口號，他們徐徐行經太子站外及獻花。而在旺角警署近彌敦道的行人路上，有多人被截查。

【19:06】太子站﹕花旗銀行外，有人疑與警方發生衝突，之後被拉入封鎖線。警方之後高舉藍旗，要求在場傳媒及在場人士離開，否則會作出票控。警方將封鎖線由花旗銀行擴大至太子站外。銀行內有一名男警員懷疑身體不適。