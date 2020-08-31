831一周年．直播｜太子站外女子被帶入封鎖線內　警高舉藍旗

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今日為太子站831事件一周年，網民呼籲進行悼念活動，加上正值農曆鬼節前夕，故舉辦「18區燒衣」活動，活動由晚上8時半開始。至於在太子站外，警方拉起封鎖線，阻止他人插上鮮花，附近亦有數十名警員戒備，截查途人及呼籲不要逗留。
【19:24】太子站﹕現場有數十人高叫口號，他們徐徐行經太子站外及獻花。而在旺角警署近彌敦道的行人路上，有多人被截查。
【19:06】太子站﹕花旗銀行外，有人疑與警方發生衝突，之後被拉入封鎖線。警方之後高舉藍旗，要求在場傳媒及在場人士離開，否則會作出票控。警方將封鎖線由花旗銀行擴大至太子站外。銀行內有一名男警員懷疑身體不適。
【18:52】太子站﹕警方多次開呼呼籲在場人士不要逗留，如交通燈轉綠便應過馬路，否則會以第599G章向在場人士票控。
【18:20】太子站﹕該名燒衣青年被便衣警要求走到較遠位置，並指「你燒埋佢啦」，批准青年繼續燒衣。
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【18:04】太子站﹕油尖旺區議員余德寶及林兆彬在太子站外擺放紙箱，收集市民的鮮花。早前一名手持白花、在太子站外高叫「香港人反抗」口號的黑衣男子，因口罩多次跌下而被警員要求戴好，其後他被多名警員帶入封鎖線，警方聲稱會以違反限聚令作票控。另外，一名青年在旺角警署近彌敦道的行人路燒衣，便衣上前勸退但未有阻止。
【17:25】太子站﹕警方在太子站外截查多名市民及檢查身份證，當中包括一名10歲男童，他其後被帶上警車帶走，暫未知被帶走原因。
一名青年在旺角警署外燒衣。（陳康智攝）