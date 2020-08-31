831一周年．直播｜至少5人索帶綁手押入警署　警旺角道天橋舉藍旗

今日為太子站831事件一周年，網民呼籲進行悼念活動，加上正值農曆鬼節前夕，故舉辦「18區燒衣」活動，活動由晚上8時半開始。至於在太子站外，警方拉起封鎖線，阻止他人插上鮮花，附近亦有數十名警員戒備，截查途人及呼籲不要逗留。 【21:04】快富街有多人被截查。 【20:57】通菜街有多名人士被索帶綁起雙手，由多名警員押解入旺角警署內，現場所見，有至少5人被帶入警署，他們在花園街被捕。另有防暴警在旺角道天橋上舉藍旗。 【20:48】西洋菜南街近旺角道，有人在路中心放雪糕筒，車輛未能通行。多名防暴警員登上旺角道天橋，有警員舉起胡椒噴劑指向在場人士要求散去。一名男子在扶手梯口被便衣警員按在地上。警方拉起封鎖線。多名防暴警在西洋菜南街近旺角道截查多名人士。

【20:45】警方表示，自傍晚起，太子港鐵站近彌敦道一帶有人羣集結及叫囂。截至目前為止，至少5人分別涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》而被票控。

【20:41】太子道西往旺角警署方向通車，仍有多人在行人路上被截查；通菜街則未解封。西洋菜南街可見有大批傳媒及警方傳媒聯絡隊人員，現場不時有人叫口號。

【20:24】旺角警署對開西洋菜南街，有數名男女被警方截查，而西洋菜南街的後巷亦有人被截查，警方拉起多條封鎖線。在旺角警署後的通菜街，多名防暴警員在馬路上戒備，並在後巷截查多人。

【20:00】太子站﹕晚上8時，旺角警署太子道西近通菜街一帶不少人高舉五一手勢，部分走出行人路。而在東海大廈亦有多名警員戒備，並截查一名人士。警方高舉藍旗。

【19:53】太子站﹕警方在花旗銀行前一度高舉紫旗，警告在場人士叫的口號已違反國安法。警方之後在太子道西旺角警署對面的行人路舉藍旗。現場人士不斷起哄，亦有車輛不斷響安。有警員高舉強光電筒。警方其後截查至少2人。

【19:42】太子站﹕警方早前以人鏈封鎖彌敦道馬路，其後通車。

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【19:24】太子站﹕現場有數十人高叫口號，他們徐徐行經太子站外及獻花。而在旺角警署近彌敦道的行人路上，有多人被截查。

【19:06】太子站﹕花旗銀行外，有人疑與警方發生衝突，之後被拉入封鎖線。警方之後高舉藍旗，要求在場傳媒及在場人士離開，否則會作出票控。警方將封鎖線由花旗銀行擴大至太子站外。銀行內有一名男警員懷疑身體不適。

【19:00】警方表示，傍晚接近6時起，有人羣在太子彌敦道一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。

警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。警方呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免近距離聚集，減低病毒擴散的風險。

【18:52】太子站﹕警方多次開呼呼籲在場人士不要逗留，如交通燈轉綠便應過馬路，否則會以第599G章向在場人士票控。

【18:20】太子站﹕該名燒衣青年被便衣警要求走到較遠位置，並指「你燒埋佢啦」，批准青年繼續燒衣。

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【18:04】太子站﹕油尖旺區議員余德寶及林兆彬在太子站外擺放紙箱，收集市民的鮮花。早前一名手持白花、在太子站外高叫「香港人反抗」口號的黑衣男子，因口罩多次跌下而被警員要求戴好，其後他被多名警員帶入封鎖線，警方聲稱會以違反限聚令作票控。另外，一名青年在旺角警署近彌敦道的行人路燒衣，便衣上前勸退但未有阻止。

【17:25】太子站﹕警方在太子站外截查多名市民及檢查身份證，當中包括一名10歲男童，他其後被帶上警車帶走，暫未知被帶走原因。