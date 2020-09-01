8.31一周年｜14人被捕37人被票控　孕婦遭警拉跌　丈夫涉罵警被捕

昨日8.31太子站事件一周年，疫情嚴峻下，站外一帶再度出現警民僵持局面。傍晚開始，多人到場擺放鮮花、高叫口號、以及燒衣；警方一度高舉紫旗及胡椒球槍。截至晚上11時，警方表示最少14人被捕、37人涉違抗疫令被票控。 晚上10時許，情況一度變得混亂，亞皆老街1名男子，疑不滿同行懷孕妻子被警員撞到，高聲指罵，有防暴警上前拘捕，妻子遭警拉跌、手繞肩頸扯向警方位置。有市民尖叫「有大肚婆呀！」並嘗試將其拉住，警方即施放胡椒噴劑，多人「中椒」。孕婦倒地抱腹痛哭，需要送院。據了解，丈夫涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。

為應對8.31一周年，警方早在旺角及太子一帶有布防。傍晚5時半開始，警方在太子站外截查多人，並帶走1名10歲男童。油尖旺區議員余德寶及林兆彬，其後在站外擺放紙箱，收集市民鮮花。1名手持白花的黑衣男，一度高叫「香港人反抗」口號，卻因口罩多次跌下，被警員要求戴好，並帶入封鎖線；亦有1名青年，在旺角警署外的彌敦道行人路邊燒衣，便衣上前勸退，但未有阻止。

入夜後，太子站外及旺角一帶陸續有人聚集，除多人在站外高叫口號、做五一手勢及擺放鮮花外，亦有車輛不斷響號；晚上7時許開始，旺角一帶情況較為緊張，花旗銀行對開有人疑與警方衝突，警方先後高舉藍旗、紫旗；其後多名防暴警登上旺角道天橋，及至9時半左右，西洋菜南街1間樓上髮廊，疑有人向馬路上的警員舉起鏡子，防暴警一度高舉胡椒球槍指向髮廊內的人士。

及至晚上約10時，旺角一度出現混亂。有傳媒拍攝到一對夫婦，站於亞皆老街路中安全島，男方疑不滿警員衝過馬路時，撞及其同行懷孕妻子，高聲指罵警員，有防暴警上前拘捕，其妻遭警員拉跌、更被手繞肩頸扯向警方位置。

有市民見狀立即尖叫：「有BB呀！有大肚婆呀！」，並嘗試將其拉住，警方即施放胡椒噴劑，多人「中椒」，1名女警亦要洗眼。孕婦事後倒地抱腹痛哭，與丈夫一同送院。據悉，丈夫事後涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。及至今日凌晨零時許，現場一帶人潮開始散去，回復平靜。

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警方則在facebook交代孕婦倒地事件，指當時警員拘捕1名男子期間，一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑，及後發現她為1名孕婦，並感到不適，事後將其送往廣華醫院。警方表示，非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

而整晚行動中，多人被捕或涉違抗疫令被票控。截至晚上11時，警方指至少14人被捕，包括9男5女（16至60歲），分別涉嫌「非法集結」、「公眾地方內擾亂秩序行為」及「襲警」等。另外，37人分別涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》及《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》而被票控。

警方一度舉起胡椒球槍。（歐嘉樂攝）