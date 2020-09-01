8.31一周年｜警包圍孕婦跌地上　母子平安　丈夫被捕現扣留調查

昨日為太子站831事件一周年，太子及旺角有逾百人聚集，並到場擺放鮮花、高叫口號、以及燒衣；警方一度高舉紫旗及胡椒球槍，共15人被捕。警方不斷推進防線，在皆老街一帶施放胡椒噴霧，混亂間有一名孕婦被防暴警用手繞過其肩頸，再被向前拉跌在地下，其同行丈夫則涉在公眾地方行為不檢被拘捕。 油尖旺區議員余德寶指，該名孕婦到醫院進行初步檢查後，胎兒有心跳，母子平安，其丈夫則被押送到旺角警署扣查調查。

油尖旺區議員余德寶表示，孕婦獲送往廣華醫院作初步檢查，7至8個月大的胎兒仍有心跳，母子平安。而丈夫馮先生被捕後身體多處受傷，同樣送往廣華醫院作基本檢查，凌晨時份已回旺角警署錄取口供，預計今日傍晚能獲保釋。

由於新冠肺炎肆虐，孕婦家人無法到醫院探訪，僅能透過電話溝通。余德寶轉述孕婦弟弟指，「馮太表示冇事，但仍然要留院觀察」。

孕婦遭拉跌 丈夫涉罵警被捕

太子站831事件一周年，太子及旺角有逾百人聚集，多處有警員截停及搜查在場人士。至晚上10時，警方推進至亞皆老街時，有傳媒拍攝到一名男子疑不滿同行孕婦妻子被警員撞到，在亞皆老街路中安全島指罵警員，有防暴警上前拘捕，雙方發生拉扯，孕婦妻子夾於警民之間，有防暴警用手繞過孕婦肩頸、亦拉住其丈夫的手，將兩人扯向警方防線，並叫﹕「過嚟！」。孕婦的丈夫在旁攙扶她，後方亦有一批人嘗試阻止警方的舉動。之後，女子被向前拉跌在地下，在場人士尖叫﹕「有BB呀，有大肚婆呀！」。現場情況混亂，警員向人群使用胡椒噴劑，丈夫及多人中椒。孕婦抱腹倒地痛哭，狀甚痛苦，其丈夫情緒激動。夫婦二人由救護車送往廣華醫院。

警方表示，當時拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑，其後發現該女子為孕婦，她感不適送院。警方對孕婦表示慰問。