將軍澳站解款員遭鎅刀割頸亡　警改列謀殺案　前同事被捕

港鐵將軍澳站發生持刀傷人案，解款員全身浴血倒地昏迷，送院後不治。現場消息指，事發於下午4時許，當時事主與兩名同事，奉召到將軍澳站的恆生銀行維修櫃員機，突然有一名男子衝至施襲，手持鎅刀割向事主的頸部，事主隨即浴血倒地，多名途人目擊事件及報警。警方衝鋒隊到場調查，拘捕一名男子，案件列作傷人案處理。男事主重傷昏迷，其同事亦手部受傷，兩人由救護車送院。據了解，被捕男子30歲，為事主的前同事，他亦報稱手腳擦損，被送院治理。警方初步相信事件不是劫案，未有發現金錢損失，正調查事件是否與私人恩怨有關。 男事主送院搶救，延至晚上近7時證實不治。警方將案件改列作謀殺。

據網上圖片可見，男傷者倒臥在恆生銀行的櫃員機前，一地鮮血，有港鐵職員上前協助，亦有相信是附近診所的醫生及護士幫忙急救。亦有網民拍攝到，在將軍澳站外的行人路，有警員制服一名赤腳的男子，懷疑是涉案兇徒。現場有大批警車到場戒備。

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恆生銀行發言人表示，今午約5時，銀行收到外判公司通知，表示有護衛員在港鐵將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷，已送院治理。發言人指，相關的維修工作不涉及現金處理，外判公司亦表示事件中並無金錢損失。至晚上約7時30分，銀行收到外判公司通知，表示相關護衛員已離逝。恒生十分關注事件，會與外判公司作跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。

港鐵發言人表示，今午將軍澳站客務中心職員收到乘客報告，指B出入口有銀行保安員被人襲擊，港鐵馬上報警求助，並召喚救護車。車站職員上前了解情況，當時已有站內醫務所的醫護人員進行急救，車站職員協助及維持秩序。目前B出入口暫時只准進入，乘客可使用其他出入口。港鐵指，事件已交由警方處理。