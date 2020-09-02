以DLLM命名業務、P圖改招牌等申請防疫基金　15人涉欺詐被捕

新冠肺炎疫情持續，政府推出多項「防疫抗疫基金」（下稱「抗疫基金」）計劃，警方7月初首次偵破涉及抗疫基金的詐騙案，近日再次偵破多宗同類案件，拘捕13男2女，涉案金額達387萬元。 案中被捕人士利用5大手法騙取防疫基金，包括P圖、更改業務性質、申請新業務及開多間分店、提供虛假資料、分租單位作申請等。案件中，一名報稱為保安員的男子，同時申請17間美甲店的商業登記，意圖騙取187萬元資助，為是次行動中涉及金額最高的個案。

是次拘捕行動中，共有13名男子及2名女子被捕，罪名為「欺詐」以及「企圖欺詐」。（黃偉民攝）

商業罪案調查科警司葉永林稱，警方商業罪案調查科繼7月7日拘捕2名男子涉及企圖詐騙抗疫基金後，再於7月中接獲防疫基金秘書處報案，懷疑有人提供虛假文件、資料，訛稱店舖有實體營運，以欺詐手段騙取抗疫基金中向零售業、美容院、按摩院及派對房間發放的一次性資助。

15男女提交47項資助申請 企圖騙款387萬元

警方經深入調查後，於8月27日及昨日，在全港多區採取拘捕行動，合共拘捕13名男子及2名女子，罪名為「欺詐」以及「企圖欺詐」，被捕人士年齡介乎31歲至61歲，報稱為商人，地盤判頭，保安員，退休人士及無業等，他們涉嫌利用虛假資料及文件，合共提交47項資助申請，當中包括38項零售業資助、9項美容院、按摩院及派對房間的申請。申請者訛稱有關業務於資助計劃訂明的指定日期前，已在申報的地址進行獨立營運。

是次案件中涉及金額約387萬港元，當中有2名被捕人士所提交的3項申請已獲批，涉及港幣24萬元，警方已凍結其銀行戶口。葉永林表示，行動中檢獲一批文件，電腦，手提電話，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

被捕人士的犯案手法可歸納為5大類，其中有人於防疫基金計劃詳情公佈後，隨即向商業登記署申請登記新業務，或為舊有業務開多間分店，繼而提供虛假資料，聲稱有關業務或分店於資助計劃指定的日期前已開始營運，以騙取資助。（黃偉民攝）

被捕人士五大手法騙取抗疫基金：

商業罪案調查科總督察何銳娟稱，被捕人士的犯案手法可歸納為5大類。

第一：申請人在得悉有關資助計劃詳情後，隨即向商業登記署申請登記新業務，或為舊有業務開多間分店，繼而提供虛假資料，聲稱有關業務或分店於資助計劃指定的日期前已開始營運，目的為誇大業務規模去作多些申請。於7月7日被捕姓唐、報稱為保安員的男子，於4月下旬的同一時間申請17間美甲店的商業登記，訛稱每間分店有5名員工，意圖騙取187萬元資助。據了解，其中一名申請人以「DLLM」命名公司，惟被揭發從來未有實際營運相關業務。

第二：申請人更改業務性質，以騙取資助。申請人原本有營運生意業務，惟其業務性質並不符合申請資助的類別，於是向商業登記署申請更改業務性質。

第三：申請人提交虛假文件，包括修改文件地址證明、及提供虛假強積金記錄，以誇大員工數目以騙取更多資助。有美容院訛稱聘請5名或以上的員工，以騙取每間美容院及按摩院10萬元的約資助，但有關業務從來没有實質營運亦没有聘用有關僱員。其中一名31歲姓李的、報稱為商人的被捕女子，利用其家人曾租用過的物業電費單或煤氣單以偽造地址證明，並提交虛假強積金付款結算書，以用作申請9項資助，包括1個零售業、8個美容院的申請，意圖詐騙港幣88萬元。

第四：申請人會將自己租用的單位，分租給不同公司作多項申請，其中一個團夥有5名人士被捕，涉及將一個單位分租給9間店舖用作申請資助，若同一住所有多於一項申請，有關審批部門是不會處理申請，於是申請人會將分租單位作不同命名，涉及騙款達72萬元。

第五：申請人透過製作虚假的店舖照片，以證明其業務是有實體營運。

商業罪案調查科督察劉嘉明稱，申請人製作虛假照片的方法主要有三種方法。

第一：申請人於網上下載或拍攝他人店舖的圖片，透過後期修改店舖名稱或招牌，以訛稱相中店舖為自己的業務。其中一名申請人聲稱從事鐘錶、零售生意，於是提交一張圖片，惟警方發現，網上有一模一樣的圖片，而該圖片內的鐘錶店位於泰國，申請人只是下載圖片後，將圖片中的招牌進行修改。亦有申請人於連鎖家品公司拍攝照片、抹去連鎖家品名字，加上自己的業務名字等。

第二：有申請人將其業務招牌放置到他人的店舖內，並拍下照片，訛稱該店舖為自己的店，其中一名32歲姓柯的被捕男子，以此方法意圖詐騙40萬元。

第三：申請人將簡陋的店舖招牌放在於工廈或住宅拍攝照片。其中一名申請人將一張印有業務名稱的A4紙放在住宅鐵閘上，當是店舖照片。而被捕人士中一名姓吳的男子，同時申請11間分店資助，並在工廈的門外拍攝印有業務名稱的易拉架，意圖詐騙88萬元。

案中被捕人士利用5大手法騙取防疫基金，包括P圖，於網上下載圖片後，將招牌更改成申報業務的名稱。圖中原圖為一間位於泰國的鐘錶店，申請人下載圖片後改名，聲稱為其店面。（黃偉民攝）

警方於7月7日破獲首宗涉及詐騙基金的案件，於九龍城及觀塘拘兩名男子，涉案企圖詐騙。兩名疑犯涉以虛假資料，提交41個資助申請，包括2宗零售業，37宗美容院及2宗派對空間申請，訛稱業務於計劃訂明的日期之前已營業，企圖詐騙254萬元。而有關申請有提交商業登記，但登記地址無相關的業務進行，或從未被租用。