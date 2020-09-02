豪景花園虐畜案｜兩男涉掟寵物落街釀29死傷　律政司放生不起訴

深井豪景花園在今年2月14日情人節當日發生虐畜案，逾20隻寵物被人殘酷掟落街，導致15死14傷。警方當時追尋涉事單位的住客，最後先後拘捕兩名男子，其中一名49歲男教師更到警署自首。事隔半年，原來警方已完成案件的調查工作，不過律政司考慮證據後，決定不提出起訴。立法會議員鄺俊宇批評，此案罪證確鑿，律政司卻放生殘殺動物的人士，令愛護動物人士感到憤慨。

【豪景花園虐畜案】愛協人員帶走受傷貓貓接受治理。

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事發於今年2月14日情人節下午，警方接獲深井豪景花園屋苑管理公司報案，指屋苑山邊斜坡位置有大量受傷動物及動物屍體。警方及愛護動物協會人員到場調查，愛協在14日及15日發現28隻動物，並於16日再發現一隻貓，總數為29隻，當中15死14傷，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等。

警方調查後，相信該批動物由豪景花園一單位墮下，鎖定涉案單位後，遂於2月14日晚上向法庭申請搜查令，其後進入單位內搜證，惟單位內沒有發現其他動物。涉事單位約700呎，三房一廳兩廁，其中兩間房間用作飼養寵物的空間。

49歲教師到荃灣警署自首 與友人同涉虐畜

直至17日晚上，1名49歲姓葉男子到荃灣警署自首，被警方當場拘捕。另1名36歲姓蔡男子再於18日被捕。2人涉嫌「殘酷對待動物」，當時2人均沒有透露虐待動物的動機。據了解，被捕2人一同租住豪景花園19座一單位。其中姓葉男子是薄扶林一間中學的體育老師，未婚，沒有育有子女，姓蔡男子報稱做生意。

警方完成調查 律政司考慮證據後不作起訴

事隔半年，警方已完成案件的調查工作，但未作檢控。警方今日回覆查詢指，警方已完成調查，在考慮證據後，律政司決定不就案件提出起訴。

【豪景花園虐畜案】一名48歲男子涉嫌殘酷對待動物被捕。（郭倩雯攝）

鄺俊宇批評：罪證確鑿 政府眼白白​放生​

立法會議員鄺俊宇表示，此案罪證確鑿，而涉事人抵觸殘酷對待動物條例。鄺俊宇批評政府繼「指鹿為馬」之後，再眼白白放生殘殺動物的人士，相信會令愛護動物人士感到非常憤慨。他指，香港正在制訂動物保護法的關鍵年份，如此荒謬的案例，怎能教市民相信香港未來能朝保護動物生命的方向出發。