涉用假支票訛稱匯款呃找換店250萬　警拘4男

警方拘捕4名男子，涉嫌串謀詐騙及處理贓物。警方商業罪案調查科早前調查發現有人以假支票向找換店訛稱匯款，找換店於付款後方發現支票被「彈票」，3宗案件涉及約200萬元。

警方商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組高級督察莊子承表示，警方於去年3月至6月期間，接獲3間位於荃灣及上水的找換店報案，指有客人要求匯款到內地銀行戶口，聲稱已透過銀行即時轉帳向找換店的戶口存入所需金額。惟當找換店匯款後，方發現客人存入找換店的款項未能兌現，懷疑受騙報警，涉案金額超過200萬元。

商業罪案調查科經調查發現，涉案詐騙集團會以無效支票，經銀行入票機入票，並偽造收據將收據上的轉帳方式，由支票存入改為即時轉帳，令找換店受騙以為已收到款項於是匯款。詐騙集團其後會以騙款購買金飾，意圖阻截警方調查贓款流向。警方今日（3日）於旺角、屯門、天水圍及沙田區拘捕4名報稱無業男子，年齡介乎33至74歲，涉嫌串謀詐騙及處理贓物，警方不排除再會有人被捕。

莊子承呼籲市民及商戶進行支票交易時，應小心留意轉帳帳單真偽，可主動向銀行核實交易是否完成，因支票轉帳一般需要1至2日入帳。警方呼籲市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。