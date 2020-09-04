8.31一周年│警去信四傳媒協會　稱有自稱記者人士涉堵路被捕

上周日（30日）及周一（31日）有網民發起去年8.31太子站事件一周年紀念活動，兩日共拘17人及票控203人違反限聚令。警方去信四個傳媒協會，指一名17歲、自稱為《馬聞》記者，於上周日、一分別被票控違反限聚令及因涉嫌堵路被捕。警方指發現有自稱「記者」人士參與違法行為，及隨時可用「記者證」掩飾身份，增加警方執法困難。

警察公共關係科總警司郭嘉銓，周四（3日）去信四個傳媒協會包括香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會及香港攝影記者協會，內容指於上周日（30日）旺角朗豪坊商場有人聚集，警方指截查期間有人自稱記者，但未能交代受僱機構或出示記者證，於是向他們發出限聚令告票，包括一名自稱《馬聞》記者的17歲青年。

至周一（31日）8.31太子站事件一周年，警方信中指有人於旺角、太子一帶聚集，其間警員發現該名17歲少年於西洋菜南街近弼街馬路阻礙一輛貨車經過，又與另外兩人將雪糕筒踢出馬路堵路，警員其後將他截獲及以涉嫌公眾地方行為不檢將他拘捕，在其背囊搜獲一張屬於他的記者證。

周一（31日）8.31太子站事件一周年，警方信中指有人於旺角、太子一帶聚集。（資料圖片）

據《馬聞》社交專頁介紹，團隊是由一群馬鞍山街坊自發組成，稱目的以專業記者的求真態度，報導馬鞍山大小事。郭嘉銓於信中表示，從個案中發現有自稱「記者」人士參與違法行為，有關人士隨時可用「記者證」掩飾身份，增加警方執法困難及防礙專業記者採訪工作，希望向傳媒協會反映警方執法困難及理順採訪安排。