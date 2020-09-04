孌童色魔落網｜29歲男藉詞影校章　非禮4女童　藏400條兒童色情片

一名涉多次非禮女童的色魔落網！本月1日，一名身穿校服13歲女童於回家途中被一名男子尾隨入𨋢，其後男子聲稱欲拍攝其校章將女童誘往梯間，拍攝過後更欲掀起女童校裙有所企圖。葵青警區人員昨日（3日）在葵涌區一個商場，以涉嫌非禮拘捕一名29歲男子。 警方相信男子於犯案時慣用手機將犯案過程拍下，初步涉及另外最少3宗已報案的非禮案，另估計還有其他受害人未有報案。警方又翻查被捕人手機，發現約400個有關兒童色情的錄象或相片檔案，其中大部分相信是於網上下載，並非男子所拍。

葵青警區拘捕孌童色魔，涉四出犯案，在梯間非禮9歲女童。

葵青警區拘捕孌童色魔，探員將疑犯押往慈雲山慈正邨正和樓重組案情，逗留約半小時後離開。（蔡正邦攝）

今日下午2時許，探員將疑犯押往慈雲山慈正邨正和樓重組案情，逗留約半小時後離開。消息指，該名男子疑有孌童癖傾向，被捕後承認犯案，涉及至少4宗案件。有人疑借工作之便，四出犯案，另一案發生於今年5月9日下午5時許，他將一名9歲女童帶到慈正邨一梯間，疑有不軌企圖。事後女童不適，清醒送院治理，女童的38歲母親其後報警求助。

藉詞拍攝校章 碰胸欲掀校裙

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，發生於本月1日的案件受害人為一名年約13歲初中女童，當時她正返回住宅大廈，男子尾隨女童進入升降機，並於女童一同步出其樓層並開始搭訕，稱希望拍攝女生所穿校服上的校章，女童不虞有詐跟隨他行入梯間，男子其後以手拿起女童胸前校章拍照及錄像，女童當時已感不安，其後男子再進一步欲掀起女童校裙，女童登時逃離。葵青警區接報跟進調查，鎖定男子身份，並於昨（3日）上午於葵涌拘捕該名涉案男子。

手機藏400兒童色情檔案

林志源表示涉案男子20至30歲，身高約1.75米、中等身材及短髮，林志源又指警方調查相信，男子於犯案時慣用手機將犯案過程拍下，「用嚟紀念又好，或者遲啲再睇番」，警方翻查被捕人手機，發現約400個有關兒童色情的錄象或相片檔案，其中大部分相信是於網上下載，並非男子所拍。被問到片中最少涉及多少受害人，林志源指目前未能估計涉及受害人數目。

林志源指警方於被捕人手機發現約400個有關兒童色情的錄象或相片檔案。（陳康智攝）

與最少3宗已接報案件有關

林志源又指警方相信男子牽涉一連串較嚴重罪行，包括猥褻侵犯、向16歲以下兒童作猥褻行為、製作及管有兒童色情物品，男子最少與另外3宗警方已接獲報案的非禮案有關，案發時間為5月及7月份，於葵青及黃大仙區等不同地點，受害人身齡介乎9至16歲。3宗案件警方亦從被捕人手機中發現有關錄象或相片，部分受害人同樣身穿校服。林志源指疑犯針對小朋友犯案，最年幼為9歲甚至更小，而且案發時都是單獨一人而被疑犯看中，疑犯會先與受害人搭訕，當受害人願意溝通及跟隨到僻靜地方，疑犯則可能作進一步行動，或透過如拍攝校章的行為觸碰受害人身體。

對於疑犯職業，林志源表示不會透露，又指目前所發現的案件片段或相片，都是由疑犯的手機所拍攝。林又估計案中有為數不少受害人並無報警，涉案區域分佈全港、九、新界，呼籲市民如曾牽涉、聽過或有案件資料，請致電36612941聯絡葵青警區重案組第2隊。多名機動部隊警員下午於葵涌邨巡邏，提醒市民提防色魔。