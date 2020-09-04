25歲政府資訊科技總監辦公室女職員　涉網上鼓吹殺警被捕

一名入職約半年、任職政府資訊科技總監辦公室二級系統分析及程序編製主任的25歲女子，涉嫌由今年4月起多次在網上討論區煽動及鼓吹他人參加未經批准集結，又曾揚言要殺警，曾發布「用開山刀殺休班警」、「用車撞防暴警」等的發言。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組經調查後，昨日（3日）以涉嫌串謀或唆使謀殺，於杏花邨將該名女子拘捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方拘捕一名25歲本地女子，她任職政府資訊科技總監辦公室二級系統分析及程序編製主任，屬政府公務員架構，入職半年，涉嫌在網上社交平台散播煽動訊息，誘使他人殺害警務人員，及誘使他人參與未經批准集結。自去年中起，警方發現有人利用網上社交平台散播暴力及仇恨，煽動他人犯法及使用暴力，企圖製造對警員及政府的仇恨，撕裂及分化社會。警方亦留意到有人鼓吹他人出席9月6日九龍區的未經參與集結，更有人煽動屆時堵路，企圖影響大眾市民。

網罪科經深入調查及情報分析後，發現有人自2020年4月起，多次在網上平台煽動及鼓吹他人參加未經批准集結，曾經揚言要殺警。網罪科於昨日（3日）展開拘捕行動，在杏花邨以涉嫌串謀及唆使謀殺罪名拘捕一名25歲本地女子，涉嫌發布上述訊息，警方檢獲2部智能電話及2部電腦，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方初步調查相信，被捕女子在網上討論區、社交媒體平台、點對點如Air Drop等散播有關訊息，她亦曾發布包括「用開山刀殺休班警」、「用車撞防暴警」等言論，警方會調查有無其他網上平台涉案。她亦在網上散播煽動及使用暴力的言論，因而有可能違反高等法院去年10月頒布的臨時禁制令，禁止他人於網上平台及媒體，發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力，他提醒臨時禁制令仍然生效，違反可能干犯藐視法庭，切勿以身試法。