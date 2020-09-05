13男女涉向17人淋油追數570萬元被捕　15歲男被控刑毀

近日發生多宗與追債有關的刑事毀壞案件，警方調查發現，案件共牽涉17名受害人及約570萬港元的債項。新界南總區刑事部聯同沙田、荃灣、大嶼山及葵青警區人員，一連五日採取代號「壁烽」的打擊非法收債行動，拘捕13名男女，年齡介乎15至51歲，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、管有物品意圖損壞財產等罪行。

警方一連5日於全港多區拘捕11名本地男子及2名本地女子，年齡介乎15至51歲，分別涉嫌串謀刑事毀壞、刑事毀壞、串謀刑事恐嚇、刑事恐嚇、管有物品意圖損壞財產及襲擊致造成身體傷害。一名15歲姓周青年已被落案控告一項刑事毀壞罪行；一名27歲姓張男子已被落案控告一項管有物品意圖損壞財產罪行，案件將分別於9月7日和8日在西九龍裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，需於9月下旬向警方報到。警方表示，不排除會有更多人被捕。

行動中，警方檢獲一輛七人車、多罐紅色油漆、水彩、收數字條、多部手提電話、少量現金及銀行文件。警方呼籲市民，如有需要，應向銀行或信譽良好，同時持有有效放債人牌照的公司借貸，借貸簽約前亦要留意條款和細則。如有懷疑，應立即停止交易及向警方報案。任何人如觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條「刑事恐嚇」，最高刑罰為監禁5年，而第60條「刑事毀壞」的罰則最高為監禁10年。