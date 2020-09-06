商人被挾持上車追債　遭斧頭指嚇劫150萬元Richard Mille手錶

油麻地發生持斧頭劫案，一名商人被劫走逾160萬元財物。今日（6日）凌晨4時許，42歲姓蔡男商人在土瓜灣街頭，被3名男子截停並指他欠債70萬，強將蔡挾持上一輛平治，駛至油麻地一間餐廳講數，其間歹徒以斧頭指嚇，劫走事主約160萬元財物，包括一隻150萬元的Richard Mille名錶後離開，蔡被打傷報警求助，警方正追緝涉案兇徒。事主事後聲稱事件涉及生意糾紛。

現場消息稱，事發時蔡正打算前往土瓜灣落山道取車，其後一輛平治突然停在他面前，數名男子下車並指他欠債70萬元，蔡男否認，聲稱只是曾經向人商借7萬元，對方未有理會，隨即強行將蔡挾上車，平治其後駛至油麻地一間餐廳外，蔡被帶入店內講數，其間一名歹徒以斧頭指嚇他，並逼使他放下貴重物品，蔡被搶走一隻價值150萬元Richard Mille手錶、一隻價值10萬元鑽石戒指、一枝2萬元金筆及價值5000元的手提電話，3人搶得財物後逃去無蹤。

警員接報到場，蔡男報稱被打傷頭及臉部不適，但拒絕送院。警方初步調查後，將案件暫列行劫及收債，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝3名涉案的中國籍男子，一人身高約1.7米、肥身材、案發時身穿黑色衣物；另一人身高約1.75米、肥身材、案發時身穿黑色衣物；第三名男子身高約1.7米、金髮，案發時身穿灰色衣物。

據悉，蔡於2019年在應用程式認識一名內地商人，對方其後借出7萬人民幣予蔡作為投資手錶生意，但有人聲稱有關匯款一直未有收到，亦不清楚為何被指欠債70萬元。

姓蔡債仔被強行帶上一輛私家車到達油麻地吳松街49至51號一間餐廳，被其中一名男子以斧頭指嚇，劫去逾百萬元財物。（鄧詠中攝）

翻查資料，是次為兩個月內第三宗Richard Mille名錶被劫案。

8月1日凌晨，天水圍鳳降村一名一名23歲青年被4名賊人斬10刀，搶走一隻值約160萬元的Richard Mille名錶。

7月23日晚，尖沙咀加連威老道一間鐘錶店男東主，遭4名南亞漢毆劫，搶走手上一隻約值140萬元Richard Mille名錶後逃。