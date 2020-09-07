失蹤人口｜沙田腦退化八旬婦失蹤　其女兒透過FB公佈已尋回母親

沙田一名85歲老婦梁小娟失蹤，警方及女兒呼籲市民協助尋人。警方表示，今（7日）下午4時許接獲一名女子報案，指其85歲母親梁小娟離開沙田穗禾路9號穗禾苑的住所後失蹤。失蹤老婦身高約1.5米，體重約54公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿黑白色短袖上衣、黑色長褲及黑色鞋。其女兒亦在Facebook上發文尋母，盼網民協助尋人。她指母親患有腦退化及有聽力問題，今日中午趁外傭不為意時獨自離家，離開時未有戴口罩。南昌站職員曾在下午4時許，發現一名懷疑是失蹤老婦的女子游蕩，欲將她帶至控制室時，老婦已離去。

及至今日深夜11時許，其女兒在FB更新情況，指已尋回母親：「感謝各位的關心，幫忙。我媽剛尋回。由於她有腦退化，所以講不出她今天去了哪裡。以後我會加緊預防她走失。希望家中有腦退化的老人家，要多關懷，做足預防措施。」