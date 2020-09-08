尖沙咀槍擊｜平治男中槍衝醫院撞開三的士　司機：畀佢「監粗」撞

尖沙咀今（8日）凌晨發生黑幫仇殺槍擊案。一名45歲姓嚴男子於油麻地白加士街取回平治座駕後，遭另一輛電單車尾隨，他駛至柯士甸道時，疑遭人開槍擊中胸口，事主負傷駕車。其間，平治駛經佐敦道近白加士街時，由於交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車，平治由於未能繼續行駛，遂幾度撞開前方3輛的士突圍，直駛上伊利沙伯醫院求醫。被撞開的士司機均指，事發時不知發生何事，只知後方不停響咹，未幾更被平治強行撞開，幸無人受傷。

平治房車停泊於伊利沙伯醫院，可見車窗爆裂，車門凹陷。(陳永武攝)

平治司機中槍撞開的士逃命

據了解，當平治駛經佐敦道近白加士街時，由於交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車。其中慢線原本已泊了多輛的士等客，中、快線則停了數輛的士及其他車輛，事主未能繼續行駛，不停響咹，惟前面車輛沒有理會。其中一名被撞的士司機莊先生指，當時停在中線的車龍最後，前面有3、4輛車，等交通燈轉綠燈。平治則沿快線行駛，惟前面車輛未有讓路，他遂強行逼開莊先生的的士，並撞向前車，「啱啱夠少少位，（平治）喺我側邊逼開我架車，就撞前面架車（的士）咁樣走。（平治）前面嗰個快線有車咖嘛，抽慢線隊開（的士），車速就唔係快，『監粗』撞開（的士）」。

另一名的士司機陳先生就指，當時未知發生何事，只知後車不斷響咹，因紅燈沒有理會。怎料平治突然逼開莊先生之的士，而陳先生之的士則被平治連撞兩次，更被撞至調頭。平治繼而再撞向快線頭位另一輛的士，才成功往伊利沙伯醫院方向駛去。

事發於今（8日）零晨時份，45歲姓嚴男子取車離開油麻地白加士街一食肆時被一輛尾隨，嚴男駛到尖沙咀柯士甸道龍堡酒店對開時，突然遭到槍擊，他胸口中槍，幸仍然清醒，立即開車逃走，繼而負傷自行駕車前往伊利沙伯醫院求助。

經初步治理彈頭仍在傷者體內，需由醫生施手術取出。伊利沙伯醫院見狀報警，案件原列作「求警調查」，現改列「企圖謀殺」處理。警員在龍堡國際賓館一帶地氈式搜查，終在柯士甸道近廣東道燈位發現一粒彈殼。據了解中槍男子有荃灣和勝和背景，他目前傷勢嚴重。