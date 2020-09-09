警搗破尖沙咀毒窟　拘4印度漢檢500萬元毒品

警方破獲東南亞跨境販毒集團。據了解，警方上月拘捕藏有1公斤大麻花印度男子毒販後，順藤摸瓜追查後，昨午（8日）突擊搜查尖沙咀一單位，搗破一個毒品儲存倉庫及分銷中心。行動中，警方檢獲約5公斤毒品，包括懷疑「可卡因」粉末等，市值約500萬港元，並拘捕4名印度籍男子。4名疑犯相信與上月1名販運大麻花的印度男子屬同一個販毒集團。警方相信該批毒品主要提供予西九龍一帶的娛樂場所。

油尖警區特別職務隊，根據線報及深入調查後，昨日（8日）下午4時半，掩至尖沙咀緬甸臺1至2號緬甸大廈外進行反毒品行動，截查一名形迹可疑、持行街紙的印度藉男子，在他身上搜出思疑大麻花，他涉嫌「藏毒」被捕。警員其後搜查一單位，檢獲一袋重約2.8公斤的懷疑可卡因粉末、約2.2公斤大麻花、約13克大麻精，市值約500萬港元，同時檢獲毒品包裝工具及兩個「鐵蓮花」。

警方經調查後，拘捕單位內3名印度籍男子，當中1人涉嫌非法入境，1人過期居留，3人涉嫌「販毒」、「管有違禁武器」、「懷疑非法入境」及「過期居留」被捕。4名被捕人士已被押返警署扣留調查。消息指，南亞裔人士持有旅遊證件及偷渡來港販毒並不常見，警方相信被捕人士有預謀來港販毒，警方將繼續深入調查，不排除有更多人士被捕。