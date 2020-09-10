行山被雷劈｜雷暴警告下　將軍澳行山女被雷擊中　腰及腳灼傷送院

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今日（10日）早上7時許，1名女子手持雨傘獨自行山，她由將軍澳善明邨出發計劃行往將軍澳配水庫。其間她步行至衛奕信徑被雷劈中，懷疑麻痺至動彈不得，救援人員上山營救，發現女事主腰部及雙腳有燒灼傷痕迹，她清醒由救護車送院治理。警方正調查事件，並檢獲1把屬於女事主的雨傘。
天文台於上午5時40分發出雷暴警告，有效時間延長至早上10時30分，預料香港有局部地區雷暴。天文台呼籲市民留在室內，而在室外的人士應躲入建築物內，以及切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。
行山被雷劈 三年奪兩命
翻查資料顯示，去年4月，一名53歲姓方男子與朋友行山，由大澳獅山靈隱寺出發前往大澳市中心，步行至大澳象山近山頂時，懷疑被雷擊中昏迷，他送院搶救後不治。另外前年7月一名18歲姓盧的國際學校學生，於馬鞍山郊野公園行山，行近彎曲山時遭雷劈中，事主送院搶救後證實不治。
攀山專家鍾建民曾接受《香港01》訪問時指，若遇上雷暴，緊記「搵屋匿、高至低、棄金屬、離樹木」。當遇上天氣劇變，為了減少「被劈中」的機會，應盡快離開地勢高及空曠的地方，走往地勢較低的地方。另外，可將所有金屬物品及手機等放入袋中。如未能找地方暫避，可將膠袋墊底，蹲低腳尖企高。
Youngbonnie Young 2020年6月上載社區天氣觀測計劃 fb專頁圖片