行山被雷劈｜雷暴警告下　將軍澳行山女被雷擊中　腰及腳灼傷送院

今日（10日）早上7時許，1名女子手持雨傘獨自行山，她由將軍澳善明邨出發計劃行往將軍澳配水庫。其間她步行至衛奕信徑被雷劈中，懷疑麻痺至動彈不得，救援人員上山營救，發現女事主腰部及雙腳有燒灼傷痕迹，她清醒由救護車送院治理。警方正調查事件，並檢獲1把屬於女事主的雨傘。

天文台於上午5時40分發出雷暴警告，有效時間延長至早上10時30分，預料香港有局部地區雷暴。天文台呼籲市民留在室內，而在室外的人士應躲入建築物內，以及切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。