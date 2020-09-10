壹傳媒瘋炒三日　15人涉虛假交投　炮製四分一成交

警方毒品調查科財富調查組拘捕15人，涉嫌上月操控壹傳媒（0282）股價，干犯串謀詐騙及洗黑錢。警方指，被捕人士總共買賣逾1.3萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，佔「壹傳媒瘋炒」3日整個市場23.8%交投量，總共獲利港幣3,870多萬元，當中一名被捕人士獲利高達港幣2,550多萬。被捕人從高頻率買賣交易過程，囤積一定數量的低價購入股票，營造交投量誘導一般投資者在高位買入股票後，順勢在高位派貨，股票價格隨之大幅下跌。警方強調並非針對壹傳媒，而是「針對令股民蒙受損失嘅一啲不法份子」。

15人涉操控壹傳媒股價被捕，下午3時38分接載被捕人的車輛進入警察總部。

↓↓壹傳媒集團創辦人黎智英8月10日被捕觸發股價波動↓↓

警方毒品調查科總警司鍾詠敏表示，警方國安處人員於8月10日拘捕黎智英以及壹傳媒幾位高級行政人員後，壹傳媒股票交投量、股價出現極不尋常波動。在8月7 日（星期五），即8月10號（星期一）對上一個交易日，壹傳媒股票成交量大約為100萬股，收市股價為0.09。但在8月10號至8月12號期間，壹傳媒股票總成交量大幅上升至71億股。 如果比對8月11號和8月7號單日成交額，上升幅度更加驚人，超過4,000倍。而股價亦由8月10日最低位0.075上升至8月11日最高位1.96，但其後迅速回落，跌至最低位0.65。換言之，與最高價位比較下跌66.8%，令不少投資者蒙受重大損失。

8月10日至12日15名被捕人士總共買賣超過13,200次壹傳媒股份，涉及16.9億股，佔該3日整個市場23.8%交投量，總共獲利港幣3,870多萬元，當中一名被捕人士獲利高達港幣2,550多萬。她強調雖然昨天（9日）警方採取拘捕行動，案件調查仍然處於初段，仍有大量調查工作，包括追查有關人士資金來源，犯罪得益去向 ，是否有其他人涉案，特別是幕後操控的人。 現階段警方不會排除任何可能性，並會繼續積極調查，將有關人士繩之於法。

第二，她提醒市民投資要謹慎。投資者及理財教育委員會早前做過調查，發現四分三受訪者會聽從其他人意見作出投資決定。但是道聽塗說同跟風炒作是投資股票的大忌，尤其是不明來歷社交媒體的訊息，如果不虞有詐，就好容易墮入莊家設計「唱高散貨」的圈套， 成為莊家的點心。她建議市民投資股票應該考慮公司基本因素，要特別留意股價大上大落，成交量稀疏，股權高度集中，貨源歸邊，不正常撤換核數師，或核數師拒絕就財務報告發表意見等等的公司。 市民可以參考「錢家有道」同證監會網站，作出理性精明決定，以避免無謂損失。

她表示警方強調並非針對壹傳媒，而是「針對令股民蒙受損失嘅一啲不法份子」。

被捕其中5人為30歲以下年青人

警方毒品調查科警司（財富調查組）鄒祥有講述犯案手法及被捕人士背景，他指壹傳媒是一隻細價股，因此客觀條件上，較容易被莊家操控股價，加上8月10號網上有評論，甚至鼓勵市民購買股票。 因此，警方不排除有人認定這個是可搵錢好機會。根據警方調查，被捕人手法「係一步一步令股價上升。」他們由低位開始作出高頻率買賣交易，初期不理會每次買賣交易是否獲利，目的只為營造該股票交投很活躍及不斷上升的現象。 警方發現他們的買賣交易有以下相同的特點，包括極短時間內同價購入及沽售股票、當賣出股票指令未被執行的情況下，以相同或更高價錢再次買入股票。

每次交易的股數由十幾萬股至最高幾百萬股不等。 正由於被捕人士所採用的手法，股價因此沒有非常誇張地直線上升，但他們從高頻率買賣交易過程，囤積一定數量的低價購入股票。 當他們誘導一般投資者在高位買入股票後，他們便順勢在高位派貨，之後，股票的價格就大幅下跌。

警方採取行動拘捕15人，涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）案件，包括14男1女，年齡介乎22至53歲，其中5人為30歲以下的年青人。被捕人士當中有一位有三合會背景，10人報稱無業，其餘報稱的職業分別有消防員、自僱人士、傳銷員等等。調查顯示有部份被捕人互相認識，有部份被捕人士投資股票組合及取向幾乎完全相同，顯示他們之間有某種連繫，警方會繼續調查，特別調查被捕人背後有沒有操縱人。

被捕人一共處理懷疑涉及股票投資騙案既得益款項一共約港幣3,870多萬元。警方搜查涉案人士住所，檢獲電腦、電話、銀行文件等等；並凍結相關股票銀行戶口涉及大概港幣3,000萬元，警方會調查有關人士資金來源及犯罪得益去向，以確定是否有其他人涉案。被捕人現正被扣查，警方會繼續循多個方向調查，不排除會有更多人被捕。