新巴車長被控不小心駕駛　警：駕駛時無適當的謹慎及專注

9.6九龍大遊行期間被捕的36歲新巴司機，周四（10日）被警方落案起訴不小心駕駛。警方表示，他涉嫌在9月6日在油麻地彌敦道近文明里駕駛巴士時，無適當的謹慎及專注，未有合理顧及其他使用該道路的人，因而構成危險，同日被警方拘捕。警方於調查及索取律政司意見後，落案起訴他不小心駕駛，下周二在在九龍城裁判法院應訊。

新巴發言人表示，獲悉涉事970 號線車長，被警方控告不小心駕駛，由於事件已進入司法程序，公司不便作出評論，指會繼續為車長提供適切協助，相信法庭會作出公平公正的裁決。

巴士業界聯合工會：取消工業行動

巴士業界聯合工會於Facebook回應事件，指由於現時只改控「不小心駕駛」，認為控罪亦算合理，工會宣布會取消原定工業行動。

巴士業界聯合工會周三（9日）發新聞稿，要求警方及政府周五下午4時前回應業界五大訴求，包括交代士巴拿等工具何謂攻擊性武器、向業界及當事人致歉、要求律政司承諾公平公正處理案件等。惟其後工會指有中間人聯絡工會，透露涉事兼職車長希望稍作冷靜，並想事件降溫，會方尊重當事人意願，暫緩工業行動決定。

就警方指新巴司機「無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，消息指，根據車上的閉路電視，事發時司機不必要地只用單手控制軚盤及同時持續響號，並向不同方向作出挑釁手勢，而且行駛時極之貼近當時在路面的行人而構成危險。

事發於本周日九龍大遊行期間，警方表示一名新巴970線巴士司機，懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警務人員，遂於彌敦道與眾坊街交界將巴士截停，拘捕該名男司機涉嫌危險駕駛，並將他帶返警署後，警員於他的袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

新巴職工會理事長林錦標周三（9日）受訪時稱，翻查黑盒顯示事發時車速約30公里，當時路段限速50公里，足證完全符合道路要求，而非警方所言的「快速接近警員」；車長於有人走出馬路及有人接近巴士時，先後響咹3次，亦因見到有警員走出路面，而將巴士從中線欲移往快線，林錦標稱道路指引是司機見到有危險可響咹示警，不知警方為何指稱「無故響咹」。