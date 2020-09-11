警深水埗東九龍打擊違泊　 共發3千多張牛肉乾　拖走13輛阻街車

昨日（10日）警方舉行深水埗警區交通日，重點打擊對道路使用者構成危險的駕駛行為，以及在行人路、過路處、巴士站限制區及路口轉彎位等造成阻塞的違例停泊行為。行動中，警方發出近 900張定額罰款通知書，並即時拖走3輛造成嚴重阻塞的車輛 。

同日，東九龍總區交通部及各警區於區內交通黑點打擊違例泊車的執法行動，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警員共發出2,434張定額罰款通知書、拖走10部違例停泊的車輛及多次票控59部車輛。