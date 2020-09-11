警深水埗東九龍打擊違泊　 共發3千多張牛肉乾　拖走13輛阻街車

撰文：邵沛琳
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昨日（10日）警方舉行深水埗警區交通日，重點打擊對道路使用者構成危險的駕駛行為，以及在行人路、過路處、巴士站限制區及路口轉彎位等造成阻塞的違例停泊行為。行動中，警方發出近 900張定額罰款通知書，並即時拖走3輛造成嚴重阻塞的車輛 。
同日，東九龍總區交通部及各警區於區內交通黑點打擊違例泊車的執法行動，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警員共發出2,434張定額罰款通知書、拖走10部違例停泊的車輛及多次票控59部車輛。
深水埗交通日行動中，警方針對涉及單車及行人相關的交通罪行，當中包括騎單車人士不遵從交通燈號或標誌規定、行人不遵照交通燈號的指示、在交通燈控制過路處15米範圍內，而不使用該交通燈控制過路處等。行動中警方共發出14張傳票。警方指，會繼續針對各種交通違例事項，定期採取執法行動，以提升各道路使用者的道路安全意識及保持交通暢通，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例。
至於東九龍總區的行動中，警方執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。
東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。