土瓜灣驗車中心有員工確診　司機蒙在鼓裡　職員：部門反應慢咗啲

本港第三波新型冠狀病毒疫情近日稍為緩和，《香港01》獲悉位於土瓜灣朗月街的驗車中心有員工確診，有司機前往驗車聽到職員議論紛紛，始得知該處有員工確診，更目擊有職員得悉同事確診，拒絕進入中心上班。該司機坦言感到擔憂，直斥運輸署事前未有通知市民，亦未有關門消毒。 《香港01》向運輸署查詢事件後，土瓜灣驗車中心隨即有人貼出有員工確診通告。驗車中心職員透露，昨日已得悉中心有同事確診，但未有提醒市民或關閉中心消毒，坦言「部門反應慢咗啲」。

司機目擊職員拒絕上班

車行職員陳先生（化名）今早駕車到土瓜灣驗車中心驗車，豈料到步後聽到職員議論紛紛，指中心有員工懷疑確診，更目擊有職員上班後得悉有同事確診，拒絕進入中心上班，並稱馬上前往檢測。陳先生指，過程中未見有職員關閉中心或進行消毒，但陸續有市民駕車前往驗車。他直斥運輸署事前未有通知市民，對此感到擔憂，他亦擔心自己驗車過程中會受感染，驗車後亦馬上前往檢測病毒。

《香港01》查詢後職員貼出確診告示

現場所見，土瓜灣驗車中心仍有司機駕駛的士、旅遊巴等前往驗車。有到場辦理驗車文件的司機表示，聽聞驗車中心有人確診，但無從確認，由於他辦理手續期間沒有進入辦公室範圍，對事件不太擔心。

記者採訪期間，有職員貼出告示，指有員工確診，將於下周一（14日）暫停該中心預約排期服務，提醒市民可上網預約。有驗車中心職員透露，昨日得悉有辦公室的同事確診，另有4名同事屬密切接觸者，今早他們上班後得悉事件，便馬上前往隔離。他指，今日如常有職員進行例行清潔，今早亦有清潔工於辦公室內噴曬酒精，但未見有人消毒其他地方，或關閉中心進行消毒，坦言「部門反應慢咗啲，應該做啲嘢。」《香港01》正向運輸署查詢事件。