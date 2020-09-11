瘋炒壹傳媒︱涉串謀詐騙、洗黑錢　「瘋炒群組」15人獲保釋候查

涉嫌上月操控壹傳媒（0282）股價，干犯串謀詐騙及洗黑錢而被警方拘捕的15名男女，經通宵扣留調查後，今（11日）被捕的男女已全部獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

警方於昨日（10日）記者會指，留意到自8月10日起，一隻股票的股票交投量及股價出現極不尋常波動，令警方十分關注當中是否牽涉違法行為。毒品調查科財富調查組人員接獲相關報案及經深入調查後，昨日上午於全港多區拘捕14男1女，年齡介乎22至53歲，涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。

警方調查後，相信被捕人透過社交平台群組聯繫，其後以密集式的股票交易，營造該隻股票股份交投熾熱的假象，繼而推高股價，並利用社交平台上的言論，吸引散戶買入該隻股票，並在股價高位散貨從中獲利。在8月10日至12日期間，被捕人共買賣超過1.32萬次該隻股票的股份，涉及16.9億股，共獲利約3,870萬元。警方共檢獲14部電腦、19部手提電話及一批銀行文件，並凍結相關股票及銀行戶口約3,300萬元。

據了解，被捕「瘋炒群組」15人中10人報稱無業，另有2名證券經紀﹐消防員及銷售經理，其中1人有人有黑社會背景。當中獲利最多為一名27歲姓黃男子，獲利超過2,550萬；而獲利最少為一名32歲女子，僅賺2280元。