男子被指偷電話兼勒索300元利是錢　物主深水埗站交收演全武行

深水埗發生懷疑偷電話及勒索事件。今午（11日）2時許，港鐵深水埗站有3男子爭執，其中兩男子指早前於石硤尾工作期間，於貨車上的手提電話不翼而飛，其後一名男子致電，指拾獲電話並要求「300元利是錢」，雙方相約於深水埗站交收電話。 網上流傳事發片段，疑為物主的背心男及其同事，質疑身穿牛仔褲男子為賊人，對方辯稱「我幫你執番個電話，你自己跌咗喺地下！」其間雙方互相揮拳並扭作一團。警方接報到場，案件列作盜竊及勒索，拘捕36歲疑犯。他報稱擦傷，被送明愛醫院治理。

+ 2 + 2 + 2

物主：3舊水你都呃！ 對方不忿揮拳

網上流傳的片段，疑為賊人、身穿牛仔褲男子，與背心男及其同事爭執。牛仔褲男一度企圖離開，兩人阻止。背心男斥對方「3舊水你都呃！」，被指賊人的男子用手大力推開背心男，其同事喝止「唔好郁手」，背心男用手擋格，用雙手大力推開對方以防受襲，惟有人揮拳相向， 雙方扭作一團，最終一人方不敵倒在地上，身上電話亦飛落地上，背心男起飛腳兼再揮拳，旁觀市民高呼「唔好打啦，打死人啦！」。背心男稱「唔好再走啊你」，與同伴合力阻止他離開。

此時，背心男從地上拾回電話，並稱「呢部我的電話」，對方反駁稱：「我幫你執番個電話，你自己跌咗喺地下！」，同伴反稱：「我哋打咁多次你唔聽 ？點解嚟到呢到先交收，由石硤尾嚟到呢到？」此時港鐵職員到場了解事件。背心男向圍觀市民表示，剛於地上拾回電話，他聲稱被人偷走電話，並勒索「300元利是錢」，背心男同事謂：「石硤尾執到電話，要嚟深水埗交收？仲要用133（沒有來電顯示）？」牛仔褲男著港鐵職員打開車務控制室的門讓他進入，但未獲理會。牛仔褲男指向背心男，「你跌咗部電話，自己聽唔到電話啊！」背心男稱：「我話畀你聽，你高過我，So What？你唔好惡啦！你惡咩啫？」

警方接報到場調查，案件列作盜竊及勒索，當場拘捕一名36歲疑犯。他報稱擦傷，被送明愛醫院治理。