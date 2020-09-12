觀塘住宅電線短路起火冒濃煙　中四生偕街坊撲救　兩兄弟受傷送院

今日（12日）早上8時許，觀塘瑞和街14-26號永順大廈一個單位起火，現場冒出大量濃煙，居民疏散至地下安全位置。消防員到場出動一喉一煙帽隊，約17分鐘將火救熄。火警中，一對20歲兄弟面部燒傷及吸入濃煙不適，其後送院檢查。起火單位窗戶玻璃燒至破碎，外牆亦熏黑。據知，單位疑電線短路起火，當時拖板插有電腦及電蚊拍等電器。

事發時，大廈一名中四男生李同學在走火警期間，發現肇事單位冒濃煙，他遂與另一名男街坊用滅火桶嘗試救火，李指屋內窗邊及窗簾起火，他們確認屋內無人被困，便疏散至地下安全位置，他謙稱：「大家無事就最好喇！」李同學表示，日後或考慮投考消防員。