深水埗洗街車疑煞車失靈　攔腰撞九巴22傷　司機涉危駕被捕

今午（12日）4時許，深水埗元州街與桂林街交界，一輛萬成清潔服務有限公司洗街車與一輛九巴6號線相撞，造成22人受傷，包括1名5歲男童及1名6歲女童，乘客中有一人曾一度昏迷。現場消息指，事發時洗街車於桂林街準備開車落斜，惟司機開車後疑煞車掣失靈，隨即攔腰撞上九巴。 意外後，洗街車車頭擋風玻璃嚴重碎裂，九巴右邊車身凹陷，車廂內一片凌亂，地板上亦有血跡，多名傷者坐在馬路上等待救援。消防處派出多輛救護車到達現場，並設立流動傷者站，將傷者分類處理，大部分乘客均手、腳受傷。9名傷者經救護員初步治理後，送往明愛醫院接受治理，另外13名傷者則送往瑪嘉烈醫院治理。警方表示，洗街車司機涉危險駕駛被捕。

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據悉，九巴沿元州街往北行，洗街車則沿桂林街往西行，當駛至元州街及桂林街交界時，洗街車懷疑未有讓線，攔腰撞向巴士。22名傷者分別被送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理，洗街車上一名女乘客及九巴上一女乘客傷勢較重，需要戴上頸箍，其餘乘客大部分手、腳受傷。洗街車司機則未有受傷，他涉危險駕駛被警方拘捕。

乘坐上層前方的男乘客李先生表示，當時巴士已停下，洗街車突然撞上發出「嘭」一聲，其頭部撞向玻璃，之後「成㗎車亂晒」，他頭部受輕傷。附近店舖有目擊市民表示，事發時發出巨大聲響，看到車廂內有小朋友，馬上著街坊阻止小童離開車廂，以免他亂動加重傷勢。她指上址不時有交通意外發生。

九巴表示，今日下午4時許，一輛6號線巴士駛至元州街及桂林街交界，被一輛水車攔腰撞到，多人受傷。九巴對意外非常關注，已立即派職員到現場支援，並趕往醫院慰問傷者，提供適切協助。九巴感謝現場搶救的消防和救護人員，並會配合警方調查意外。