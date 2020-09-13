雌雄騙徒遊走全港便利店，以偷龍轉鳳手法騙取93張Tap & Go電子錢包儲值卡，前日（11日）食髓知味到先前犯案的便利店試圖再行騙，被精明店員識穿，當場被捕。警方表示被捕2人共涉22宗案，涉款約10,000元，疑受集團操控，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊調查，不排除再有拘捕行動。

雌雄賊偷龍轉鳳，便利店騙取93張Tap & Go儲值卡，食髓知味終落網。（鄧詠中攝）

秀茂坪警區刑事（調查）總督察馬怜昊講述案情，上周五（9月11日）警方接獲便利店職員舉報，指有人意圖以偷龍轉鳳方式盜取便利店內儲值卡，當場拘捕2人。警方進一步調查發現2人共涉22宗案，在九龍及新界區以同一手法盜取便利店內儲值卡，涉款約10,000元。其中一名被捕人在警誡下承認參與全部22宗案件，不排除他們受集團操控，調查方向包括舊卡來源、使用方向。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊調查，不排除有進一步拘捕行動。

秀茂坪警區刑事調查隊第二隊案件主管朱紹麟督察表示今年8月至9月，2名被捕人在全港多間便利店扮買儲值卡，以無效或過期信用卡作出交易，當店員發現交易失效，要求被捕人歸還儲值卡時，被捕人以偷龍轉鳳方式，將已使用的舊卡交予店員。店員不虞有詐接收舊卡，騙徒因而得到新卡離去。被捕人分別為29歲男子及25歲女子，均報稱無業，現正拘留調查。朱提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產，即屬犯罪，最高刑罰為監禁10年；呼籲商戶提高警覺，如發現有人疑以無效儲值卡交易時，應立即終止交易，有需要時報警求助。任何人士犯法必須承擔法律責任。

朱續指拘捕行動當日，2人前往曾犯案的同一間便利店，想用另一個手法騙取儲值卡，被店員發現後報警，2人當場被捕。