三男女假冒銀行職員　中介公司扮律師樓呃240萬　涉串謀詐騙被捕

警方早前偵破一宗涉及不良財務中介公司的串謀詐騙案件，涉案金額高達245萬元，並終止一筆價值157萬元的支票匯款。行動中一共拘捕三名中國籍骨幹成員，包括年齡介乎19至24歲的兩男一女，部份人士有黑社會背景。警方又發現涉事中介公司辦公室裝扮成律師樓，以博取受害人的信任。 所有被捕人士目前正保釋侯查，案件交由尖沙警區重案組第二隊跟進。

警方鎖定尖沙咀柯士甸道一個商廈的中介公司，發現有人假扮成銀行職員，致電有二按樓宇的受害人，聲稱他們的貸款違法或違約。中介公司往往可提供受害人的資料，同時將辦公室裝扮成律師樓，以博取受害人的信任，惟涉事辦公室裝修簡陋，只有數張桌子，文件夾內亦只有白紙，部份電腦更只有空殼。受害人隨後聽從騙徒指示，透過中介公司向持牌財務公司借巨額貸錢，騙徒又聲稱協助抵還二按貸款或重組債務，要求受害人將金錢存入指定的戶口，得手便逃去。

油尖警區重案組第二隊主管戴焯賢高級督察表示，其中一名疑犯於9月10日將一張相信涉案的支票傳進一個戶口，警方翌日將一名集團骨幹成員拘捕，並在其中一名疑犯的寓所發現該個支票收據，遂聯絡受害人於銀行將款項取回。警方不排除騙徒從受害人早前的借貸記錄取得他們的個人資料，相信相關集團已運作兩個月。

商業罪案調查科石康盈督察指，近年有騙徒假冒銀行或財務機構職員，致電事主聲稱可申請低息貨款，並轉介事主到中介公司進行手續，其間事主需先交保證金等費用。部份騙徒更會假冒一按財務機構職員，致電事主指他們的二按貸款違約或違法，要求他們到中介公司，並由中介公司安排到持牌財務機構借貸，全數金錢交由中介公司進行二按貸款，當騙徒取得金錢後往往會逃去無蹤。警方呼籲市民收到相關來電時，應加強警覺並核實來電者身份。

警方表示，串謀詐騙一經定罪最高可判14年監禁，不排除日後將向要求法庭加重是次案件的刑罰，或凍結充公相關財產。