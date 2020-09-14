海關破歷年最大洗黑錢案　拘一家五口及找換店東主　涉款逾30億元

香港海關日前採取代號「獵影」行動偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款超過30億元，金額為海關處理同類型案件中歷來最高。行動中拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項。

海關破歷年最大宗洗黑錢案，涉款逾30億元拘6人。其中5名被捕人屬於一個家庭，另一人為找換店持牌人。（陳蕾蕾攝）

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍交代案情，指今年初接獲情報指疑有洗黑錢活動，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，在港島九龍4個住宅和一家找換店，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。一家五口自2018年起開設超過100個銀行帳戶，處理逾30億元來歷不明款項，其中1.7億元來自本地一家找換店。海關即時安排凍結該家庭3000萬元資產，包括1500萬元銀行現金結餘，以及兩個分別在2018年及2020年初購買、價值700萬元及800萬元物業。

一家五口包括報稱無業的父母，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員，收入介乎15,000元至30,000元不等，卻有3000萬元家庭資產，引起海關懷疑。有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏被捕的一家五口過去兩年進行超過6,000宗大額交易，資金來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司。他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。」情報中大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在今次被吊銷牌照的找換店中任職經理，海關正調查幕後主腦。

海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據，以及第三者預先簽名支票，會循已簽名支票查出戶口擁有人，不排除更多人被捕。