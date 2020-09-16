網傳西環食肆2外賣員互毆　店內激戰至馬路

今（16日）網上流傳一段疑似2名外賣員在食肆內互毆至街上的片段。片段長1分鐘，西環吉席街99號添利閣一食肆，一名身穿Deliveroo 制服的外賣員於店門猛力出拳揮打另一名身穿粉紅色上衣、戴黑色冰袖、綠髮的疑似外賣員，期間綠髮男亦有揮拳還擊惟未有擊中。店內的物品在2人扭打期間跌倒在地，Deliveroo 外賣男一手扯著綠髮男的頭髮，一手繼續揮拳終令綠髮男跌倒在店門外的馬路，Deliveroo外賣男上次再踢一腳，直至一名從店內走出的疑似員工男上前用肉身阻止，並高喊「喂唔好x打啦」、「你打x爛哂我啲嘢呀」，2名火氣十足的外賣員方才停手，並繼續對峙。對峙間，Deliveroo 外賣男曾向綠髮男大叫「你邊x到」，更疑似自稱「我本環陀地」，並指著黑衣員工稱「呢個我啲兄弟」，黑衣員工則一直在旁打電話未有回應。

記者其後到事發食肆查詢，惟負責人只願透露事件發生在今日下午約12時。Deliveroo 發言人就事件表示，已留意到相關影片，現正聯絡有關餐廳，嘗試識別片中人士以作進一步調查。