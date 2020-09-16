去年警員婚禮照流出兼被起底　警拘24歲婚攝助理

去年6月7日一名警員及其太太於尖沙咀區一酒店舉行婚禮，其後婚禮照片被人上傳到網上討論區，並附有新郎個人資料、警員編號及崗位等，又有人留言恐嚇聲稱要性侵犯新娘，警方拘捕一名24歲婚攝男助理，涉嫌披露未經資料使用者同意而取得的個人資料。

西九龍總區重案組總督察周振才（右）交代案情。（黃廸雯攝）

西九龍總區重案組總督察周振才表示，於去年6月7日，兩名受害人包括一名警員及其太太於尖沙咀區一酒店舉行婚禮，其後於婚禮結束後，受害人經親友得知，照片被人上傳到網上討論區，並附有新郎個人資料、警員編號及崗位等，又發現有人作恐嚇性留言，聲稱要向新娘作性侵犯，受害人感到驚恐報警。西九龍總區重案組接手調查，包括於現場視察及檢視閉路電視，鎖定一名涉案男子，今日（16日）於黃大仙拘捕一名24歲男子。

周振才指被捕人報稱為學生，亦為婚禮當晚的攝影助理，周振才相信有人藉工作便利，得知婚禮受害人資料，並以手機拍攝照片後，將事主個人資料及侮辱恐嚇說話上傳到網上，當中涉及2張當晚婚禮照片。警方檢獲電腦及被捕人當日身穿衣物等作檢驗。

周振才指自去年6月，有警員及其家人資料被人非法公開，令他們受到滋擾及恐嚇，高等法院去年10月頒下禁制令，違反人士有機會干犯藐視法庭，至今仍然有效，警方不會姑息非法行為，又警告網上世界非無法可依，希望市民不要以身試法。