【有片】元朗黑狗從七人車車窗跌出馬路　險被後車撞及

網上流傳車cam片段，元朗今午（17日）有一隻黑色狗狗從行駛中的私家車意外跌出馬路，幸尾隨車輛及時煞車，未釀成意外。途經車輛見狀，馬上響咹提醒司機，惟片段結束時，未見涉事七人車停下接回狗狗。有網民看畢片段後質疑司機或涉虐畜，又謂「（狗狗）成個頭跌落地下到，睇到都痛。」

元朗私家車小黑狗跌出馬路連環圖：

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今午約2時半，元朗一輛灰色七人車沿媽廟路中線，往大棠方向行駛，至十字路口時因應路面情況停下，後座一隻黑色狗狗站起來探頭出窗外。其時交通燈轉為綠燈，七人車起步後不久，狗狗上半身愈伸愈出，七人車經過輕鐵車軌後，狗狗疑失平衡跌出車，墮下旁邊行車線，當時仍有車輛行駛，情況險象環生。幸緊隨其後的私家車及時煞車，未釀成交通意外。狗狗頭部著地，翻筋斗後站起來，迅速沿行人過路處離去。附近私家車見狀，馬上響咹提醒司機，惟片段結束時，未見涉事七人車停下接回狗狗。

有網民看畢片段後質疑司機或涉虐畜，又謂「（狗）成個頭跌落地下到，睇到都痛。」有網民則希望狗主報平安。警方表示，未有就事件接獲報案。發帖者其後更新帖文，稱對面線有司機見到車主事後有停車，並將狗狗帶返七人車。

事件為本月第二宗牽涉私家車及狗隻安全事件。本月初，西貢一隻唐狗被放於私家車車尾箱，私家車行駛期間，車冚險夾唐狗頭部。事後警方拘捕一名59歲男子涉嫌殘酷對待動物，暫獲保釋候查，須於10月向警方報到。