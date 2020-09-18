賊仔用「油壓唧」升高跑車偷呔鈴　警方反黑行動拘捕37人

疫情下有娛樂場所需要關閉，警方發現有不法分子於「三無大廈」開設賭博場所，有賭客無戴口罩及無保持適當的距離。9月16日至17日警方於大埔區進行反三合會行動拘捕，以打擊非法活動及堵截三合會收入來源。行動中拘捕18男19女，他們涉嫌洗黑錢、藏有攻勢性武器及藏毒。案中1名被捕男子曾用油壓唧，將目標跑車升高再偷取車胎及呔鈴。

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大埔警區刑事助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，警方指早前有娛樂場所因應防疫措施關閉，發現有不法分子於「三無大廈」開設賭博場所，方便賭客自由出大廈，有賭客無佩戴口罩及未有保持適當的距離。今年9月16及17日，探員執行代號「薄影」的行動，打擊區內非法活動及堵截三合會收入來源。

行動中，探員搜查區內42處地方，並拘捕37名人士，包括18男19女，年齡介乎16歲至80歲，當中16歲被捕青年涉藏有伸縮棍被捕。而被捕人士涉及12宗案件，涉款約40萬元。他們罪名包括洗黑錢、藏有攻勢性武器、藏毒、藏有工具作吸食用途、經營賭博場所及於非法場所賭博等，至於賭博種類包括網上百家樂、麻雀及13張。另有被捕人曾涉嫌入屋犯罪。

男疑犯使用油壓唧 偷走跑車的呔鈴

莊成逸表示，探員拘捕1名37歲男子，他涉及2宗車內盜竊及行駛虛假文書。被捕男子套上假車牌犯案，以逃避警方的追截。他更會使用油壓唧，將目標車輛升高再偷取呔鈴。另外昨晚（17日）探員於大埔區1個公屋單位拘捕1名42歲男子，探員於單位檢取3.7萬支未完稅香煙，市值約9.3萬元，應課稅項約7萬元。並且檢獲少量冰毒及吸食毒品工具。

警方呼籲市民不要交出個人戶口，以防有不法分子用其戶口交易，令事主有機會干犯洗黑錢罪。另外駕駛人士泊車時，應該找有完善保安系統的停車場，以及避免將個人物品放車內，避免招來損失。