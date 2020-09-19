收藏家符春曉報稱被偷40億元字畫、郵票　警緝3男賊乘的士逃逸

著名郵票收藏家符春曉位於油麻地單位上周四（10日）發生爆竊案，報稱價值40億元收藏品包括毛澤東親筆字畫、手稿及大批毛澤東主題的珍貴郵票被盜。警方有組織罪案及三合會調查科正調查案件，追緝3名年約30至40歲男賊，他們疑乘的士到場犯案及離開，警呼籲有關的士司機及市民提供消息。

收藏家符春曉報稱值40億毛澤東字畫及郵票被盜。（網上圖片）

涉事單位鐵閘有被撬痕跡。（資料圖片）

警方於周四下午約6時20分接獲油麻地彌敦大廈保安報案，指懷疑上址一單位被爆竊，警員到場調查，經點算後，上址一批價值超過40億元的郵票、字畫及手稿懷疑被人盜去。案件現列爆竊，由有組織罪案及三合會調查科人員跟進，警方調查顯示疑犯為3名年約30至40歲中國籍男子，案發時戴黑色鴨舌帽，懷疑乘坐一輛的士前往上址犯案，案發後他們帶同懷疑與案有關的手提行李箱及紙箱等，登上一輛市區混能的士離去。暫未有人被捕。

籲曾接載的士司機提供消息

警方呼籲當日曾接載賊人的士司機，或任何人士有相關消息提供，請致電2828 7561或6074 4206聯絡有組織罪案及三合會調查科探員。警方並提醒市民，任何人如果處理或協助處理來歷不明或懷疑被盜竊的古董文物，有可能會干犯處理贓物罪，違者最高刑罰可被判處監禁14年。