【珍惜生命】西貢女子服毒自殺 　送院後稱夫同在家尋死

今日 （20日）凌晨4時許，42歲女子在西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村寓所，疑與49歲丈夫因事發生爭執後服清潔劑自殺，疑後感痛苦難耐報警求助，女子後由救護車送院治療。惟她在送抵院後再向警方透露，其在家中的丈夫也吞服了安眠藥。

西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村女子企圖自殺案，警員檢走一支清潔劑帶署調查。(陳永武攝)

警方聞訊後大為緊張，一度懷疑另有案情立即趕返現場調查，其後在現場尋獲事主丈夫，他表示在案發時正在房內睡覺，清醒無大礙毋須送院。警員亦在單位檢走一支清潔劑帶署調查。

警方凌晨4時許接獲42歲姓張女子報案，指她在上址企圖自殺後，感到喉嚨不適。警員接報到場，張婦清醒被送往將軍澳醫院治理，其間她表示擔心其49歲姓鄧丈夫曾在上址服用過量藥物。警員遂返回上址，發現鄧清醒並拒絕送院。

警方在現場沒有檢獲遺書。經初步調查，張婦曾飲用一些懷疑消毒藥水企圖自殺，而其夫沒有服用過量藥物，事件沒有可疑，列企圖自殺。

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