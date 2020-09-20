【奪命車禍】荃錦公路單車男疑跣胎越線捱旅巴撞　重創送院亡

今日（20日）11時14分，一名男子於荃錦公路踩單車，當駛至近光板田村附近時，於上址落斜期間懷疑跣胎，越到對面行車線，遭旅遊巴右車尾撞倒，男事主頭部重創昏迷，事主由救護車送往仁濟醫院搶救，惜最終不治。警方正在現場了解，意外原因有待調查。

現場可見，涉事單車零件散落，包括一個GPS車錶。另外，不少踩單車的人士經過上址，於上址踩單車的馬生表示，平時不少人到上址踩單車，如落斜時地面乾爽，平均時速約為每小時30公里，亦會與車輛保持兩﹑三個車位的距離，「唔會貼住（車輛）行」，懷疑天雨路滑引發今次意外發生，又指「落斜無乜經驗（有可能）唔識控制車速，有落開都穩陣」

翻查資料，涉事單車為美國單車品牌Specialized 2019年推出的Men's Tarmac Disc Sport單車，售價約為21000港元。

↓↓歷年單車落斜意外↓↓

2020年7月12日，25歲姓張中學女文員，偕同4名友人在沙田亞公角山路一個尾彎踏單車落斜時，懷疑失控撞向防撞欄，頭部重創倒地，送院後不治。

2017年8月26日，55歲姓霍物業管理經理，下班後以單車代步，沿荃錦公路準備回家，駛經木棉下花園一段斜路時，疑失控自炒，事主人仰車翻，後腦墮地重創，陷入昏迷。

2017年6月25日，57歲姓蔣退休社工與丈夫相約在大欖涌水塘騎單車，其間眾人沿麥理浩徑第十段而行，惟踩至大欖涌水塘段標距柱M175、近吉慶橋落斜時煞車疑失靈。蔣婦送院後不治。