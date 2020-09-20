【奪命車禍】荃錦公路單車男疑跣胎越線　遭旅巴撞倒輾斃

今日（20日）上午11時14分，一名26歲姓馮男子踩單車沿荃錦公路往荃灣方向而行，在駛至近光板田村附近時，於上址落斜期間懷疑跣胎，越過對面行車線，遭駛至旅遊巴右車尾撞倒。男事主跌在地上，復被旅遊巴輾過，其頭部重創昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，惜延至上午11時40分證實不治。警方在現場調查意外原因，50歲姓曾旅巴男司機協助調查。案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。