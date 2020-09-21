尖沙咀醉娃疑蹈海　釣魚郎攬水泡跳海勇救

尖沙咀發生墮海事件。凌晨2時許，據報當時有一名年約20餘歲女子，懷疑醉酒，在尖沙咀海傍近文化中心對開，突然躍入海中。附近一名釣魚男子見狀，立即取起岸邊一個救生水泡，再跳落營救女事主，其他途人見狀代為報案。 消防小艇到場，協助兩人上岸，兩人獲救時均清醒，由救護車送院治理。期間，女事主不停痛哭，並須披上反光氈保暖。警方正調查事件，警員事後在現場檢走釣魚用品，歸還予救人的釣魚男。

落水救人的黎先生，在醫院接受檢查後離開時接受訪問。他指，於昨晚9時左右開始在上址釣魚，直至事發前，他正執拾裝備離開，期暗發現一名女子在他附近徘徊，並大聲傾電話，不久坐在岸邊的欄杆上，黎指，聽其對話似乎是「等緊人」。

突然之間，該名女子不知所終，黎恐她會跌落水中，故走近海邊探頭到海面了解，竟發現該女子已在海中，她並海裡叫救命。黎先生隨即棄下背囊，跳入海中救人，並將該名女子拉回岸邊近出水口位置等候救援。

黎先生稱，該名女子當時身上有酒氣，在海裡卻著他「唔好報警」，黎則指「我無報警，你冷靜啲，有人嚟緊救你!」今次是第一次救人，「無乜感覺，無乜點諗，救咗人先。」他稱自己泳術還可，幸好今次離岸較近，如果太遠亦未必有信心。至於魚穫則已全都遺棄了。

黎先生講述當時經過。(陳永武攝)

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