721十四個月．直播｜Lunch哥Yoho Mall叫口號　防暴入商場舉紫旗

去年的《逃犯條例》風波引發7月21日元朗白衣人事件，警方先後拘捕多人，除了事件中的白衣人外，上月底亦以涉嫌暴動拘捕立法會議員林卓廷及落案起訴。今日（9月21日）為7.21事件14個月，有網民發起「平反721」活動，號召傍晚6時半到元朗Yoho Mall「和你行」。臨近6時，元朗西鐵站地下連儂牆一帶氣氛平靜，未見有人聚集，只有兩名軍裝警員在場戒備。

【19:10】David指晚上7時被多名警員截停搜查，警員稱聽到違反國安法的口號，與樓上的人有共同目的，向他作出第一次警告，要求他離開，否則會以涉嫌非法集結拘捕，他表示稍後會離開。他對於警方的打壓表示無奈及譴責。

【18:56】防暴警進入商場內拉起封鎖線，並截查David及在二樓截查一男一女，其間警員曾舉起紫旗，指在場人士有可能違反國安法。天水連線成員及當區區議員林進及伍健偉亦被帶入封鎖線截查。

【18:45】人稱「Lunch哥」的David在中庭位置舉五一手勢及叫口號，有人在二樓位置附和。