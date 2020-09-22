奪命車禍｜青沙公路私家車失事　男司機拋出車亡　女乘客受傷被困

青沙公路發生奪命車禍。今日（22日）清晨時份，一輛駛往沙田方向的本田Civic Type R私家車，途至距尖山隧道前的分岔路口時，據報失控撞壆，反彈回路中翻滾，衝前100米始停下，期間35歲男司機被拋出車外，重創昏迷，送院搶救後返魂乏術；同車32歲女乘客則一度被困，獲救後頸傷送院。警方正調查慘劇原因。

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事發於清晨約5時04分，涉事本田Civic Type R私家車，沿青沙公路往沙田方向行駛。途至尖山隧道口前方約300米處的分岔路口彎位時，據報失控猛撼防撞石壆，繼而反彈路中翻滾，衝前約100米始停下，全車嚴重毀爛，變成廢鐵。

消息稱，私家車失事後衝前期間，35歲男司機被拋出車外，當場重創昏迷，事後被急送往瑪嘉烈醫院，惜經搶救後，終告不治；同車32歲女乘客亦一度被困，需由消防救出，她頸部受傷，清醒被送院治理。

現場消息稱，事發前男女事主在大角咀與友人宵夜消遣，事後男方駕車接載女方返回沙田住所，據悉女事主上車後即入睡休息，直至出事一刻始驚覺發生意外，不清楚失事經過。現場所見，涉事私家車司機位安全帶扣，綁有一個卡通裝飾；而現場路面則遺下大灘血漬及波鞋，防撞石壆遺有胎痕，警方正調查意外原因。

現場路面遺下大灘血漬及波鞋。（劉定安攝）

涉事私家車失控撞壆，反彈回路中翻滾，衝前100米始停下，男司機被拋出車外身亡。（劉定安攝）