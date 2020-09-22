陳彥霖離世一周年　網民知專設計學院辦追悼會　警截查記者

去年9月22日，15歲女學生陳彥霖屍體被發現在油塘魔鬼山對開海面漂浮，早前法庭裁定陳彥霖死因存疑。今晚（22日）陳彥霖離世一周年，有網民於陳彥霖生前就讀的調景嶺知專設計學院外發起悼念會，不少人陸續獻花及點起燭光，氣氛平靜。至8時許，警方拉起封鎖線，要求在場記者「一字排開」靠牆邊站，等候檢查證件，有網媒記者被截查後，未能返回靠近祭壇的採訪區。 警方今日（22日）表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義。被截查的Freelance記者表示，Freelance記者沒有固定傳媒機構聘用，機構亦並非每日可趕及簽發記者證予他們，目前業界仍未有共識，警方卻自行修改通例，坦言「無諗過咁快」，他認為警方此舉是打壓言論、新聞自由。

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【20:30】《眾新聞》記者周先生表示，警員聽到「眾新聞」後著記者「等等先」，亦有警員反問「中新聞？」，其後警員經了解，用電話記錄媒體名字後，便將他們放行。周先生認為，由警方定義何謂媒體，違反新聞自由及採訪自由。有同樣被截查的Freelance的記者表示，Freelance記者可能每天賣相予不同公司，沒有固定傳媒機構聘用，「我哋跑到就做埋」，難以長期有記者證。他又指，部分媒體公司並非每日可趕及簽發記者證予Freelance記者，他曾經使用過期一天的記者證，但被警方質疑，而記者協會守則亦不容許記者使用過期記者證。他對於警方此舉非常不滿，認為是打壓言論、新聞自由。他坦言，預知警方「向記者發牌」的日子來臨，但「無諗過咁快。」。他指，目前媒體界仍未有共識，警方自行先修改通例，導致業界產生混亂。

【20:25】被截查的網媒記者陸續獲放行，但需要往祭壇相反方向離開。

【20:17】警方將記者分成兩批，一批約10多人記者被帶離祭壇，另一批記者則被限制於祭壇附近的封鎖線內採訪。

【20:10】警方於記者前及後方拉起橙色封鎖線包圍所有記者，並要求所有記者靠牆邊「一字排開」，等候檢查記者證。

【20:08】警方要求非記者人士離開，否則將馬上被票控。

【20:02】警方開揚聲器表示，要求在場人士不要聚集，否則將以違反限聚令票控。警方亦要求記者散開，讓出行人路。

【19:33】陸續有市民不斷獻上鮮花及燭光，附近有防暴警員戒備。

【19:16】將軍澳Popcorn商場內有人高叫口號，大批防暴警員進入拉起橙色封鎖線，並截查網媒記者，其後所有人獲放行。

【19:00】大批防暴警員於調景嶺知專設計學院門外巡邏，校內保安提醒記者不能進入校園。